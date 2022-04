Cassano Tricolore indica le sue priorità e si prepara alle elezioni 2022

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Cassano Tricolore, che aveva lanciato un contest di idee per la città di Cassano, in vista delle elezioni del giugno prossimo

La sintesi dell’attuale scenario cassanese è racchiudibile in una generale e profusa dissolvenza, come se non vi fosse più un pensiero, un percorso che sappia far dialogare la politica con la coscienza delle persone e della comunità. Questo rende ancora più importante l’azione convergente di “Cassano Tricolore”, che intende tutelare la cultura e le tradizioni che ci distinguono, preservando la qualità della vita dei cittadini cassanesi coinvolgendoli in ogni fase decisionale, come già accaduto in occasione del sondaggio.

Il contest, anch’esso promosso per il tramite della nostra pagina facebook, si è rivelato uno strumento straordinario di partecipazione che ci ha permesso di incontrare ed intercettare i bisogni dei cassanesi, individuandone possibili soluzioni sostenibili e, in particolare, di poter focalizzare l’attenzione su tre macro aree.

Sicurezza e decoro urbano

La sicurezza, con la legalità, sono i primi diritti di cittadinanza da difendere, senza i quali ogni altra libertà di vita e di relazione diventa impossibile. La mancanza di sicurezza e legalità impatta negativamente sul territorio anche dal punto di vista economico, sulla possibilità di fare impresa, di poter lavorare senza rischi e condizionamenti. Per combattere l’insicurezza nella nostra città è dunque necessario mettere in atto una serie di misure di controllo preventive e repressive, anche a contrasto della micro criminalità e del degrado urbano. Con il controllo ed il concorso di volontariato locale appositamente organizzato è possibile prevenire i reati predatori, gli atti vandalici, l’abbandono di rifiuti, ecc., sgravando le forze dell’ordine che potrebbero così dedicarsi maggiormente ad altre attività istituzionali di vigilanza a salvaguardia della legalità.

Famiglia e tutela del ceto medio

La Costituzione si limita a riconoscere la famiglia come comunità naturale fondata sul matrimonio e le istituzioni devono promuovere ed incentivare il compimento della sua missione. In questi tempi di crisi valoriale della famiglia è necessario consentire ad ogni donna di poter scegliere di essere madre, di poter educare i suoi figli e nello stesso tempo di potersi realizzare dal punto di vista lavorativo, rimuovendone tutti gli ostacoli di ordine pratico. Oltretutto, in un contesto di persistente emergenza economica aggravata oggi dal caro bollette, alla perdita del lavoro, e talvolta della casa, è necessario accompagnare le famiglie in un percorso efficace di sostegno e recupero, transitando da un sistema assistenzialistico fine a se stesso, oramai non più sostenibile, ad un sistema concretamente sussidiario e di tipo rigenerativo, finalizzato ad un ritorno della propria piena autonomia.

Lavoro e commercio

La globalizzazione, con le multinazionali, l’e-commerce, la GDO (grande distribuzione organizzata), la crisi economica ed infine il covid hanno stravolto le regole del mercato e del lavoro. Per questi motivi il nostro territorio, che storicamente ha fondato la sua ricchezza nella manifattura e nelle piccole imprese, vive oggi un vero e proprio tracollo economico senza precedenti. E’ necessario consentire alle nostre imprese un ritorno alla competitività con tassi occupazionali più accettabili, rivitalizzando il commercio locale con appropriate misure di rilancio e sostegno, anche nel vecchio centro storico oramai abbandonato a se stesso. Inoltre, sempre a favore delle imprese, occorre riproporre nel confronto politico locale un principio di protezionismo intelligente, cioè la promozione di prodotti locali di eccellenza o, più semplicemente definiti, Made in Cassano Magnago.

Queste idee, che rappresentano per noi solo una base di partenza, le vogliamo mettere a disposizione per integrare un programma amministrativo, il che non significa necessariamente esprimere un nostro candidato sindaco o una nostra lista. Anzi, a tale riguardo siamo disponibili a valutarne anche l’inserimento in un contenitore civico di più ampio respiro, per un percorso condiviso di costruzione e realizzazione per il bene della nostra città.

(nella foto i cassanesi selezionati nel contest, da sinistra: Marco Fatutta, Luca Roncari, Andrea Del Piano ed Emanuela Palmieri “Miss Mamma Italiana Eleganza 2018”)

Andrea Del Piano

Cassano Tricolore