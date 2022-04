Castellanza inaugura la stagione dello street food di Hello Eventi

A maggio, dopo una lunga pausa invernale, che ha ricaricato al massimo tutto lo staff, Hello Eventi ritorna con i suoi imperdibili street food itineranti.

L’inconfondibile logo con la manina verde che saluta, nonostante questi ultimi anni non facili a causa delle restrizioni e dei lock down per il coronavirus, svetta inconfondibile tra le strade di mezza Lombardia e sui social insieme allo slogan “con Hello eventi il divertimento è assicurato” per indicare alle persone dove e quando si svolgono gli eventi organizzati dallo staff di Hello Eventi.

L’EVENTO A CASTELLANZA

Ad inaugurare la stagione 2022 sarà lo street food del 6, 7, 8 maggio che si terrà a Castellanza.

Per coloro che ancora non conoscono Hello Eventi e i loro incredibili Street Food, bisogna sapere che non si sta parlando solo di cibi italiani e internazionali di ottima qualità, ma si tratta anche di buona musica, intrattenimento per bambini tra cui i gonfiabili e molte altre sorprese che non vi sveliamo per non perdere l’effetto wow.

Nello street food di Castellanza, che si terrà in piazza Cerini -la piazza dove si svolge anche il mercato cittadino- venerdì 7 e sabato 8 maggio ci sarà la Silent Disco. Sabato sera, inoltre, a partire dalle 20.30 ci sarà una live band a movimentare la serata.

PRELIBATEZZE DI STRADA

Tra i trucks presenti troverete una vasta scelta di cucine nazionali ed internazionali che vi faranno assaporare:

arrosticini abruzzesi

bombette pugliesi

brasiliano Argentino Hamburgher DOP Porchetta

tacos

siciliano Panzerotti pugliesi Dolci

churros

taberna Iberica Pinsa Romana Piadina romagnola Siciliano

birra artigianale Cocktail

L’evento, che rispetta le linee guida sanitarie come da ordinanza regionale e nazionale, è patrocinato del Comune di Castellanza e si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Castellanza.

Il partner ufficile è Radio Millenium.

L’ingresso è libero.

ORARIO GONFIABILI PER BAMBINI

Venerdì 6 maggio ore 17

Sabato 7 maggio ore 16

Domenica 8 maggio ore 16

DATA APERTURA STREET FOOD

Venerdì 6 maggio dalle ore 18

Sabato 7 maggio dalle ore 16

Domenica 8 maggio dalle ore 16

CONTATTI

Hello Eventi

T: 02 90390044

M: ‎351 585 2780

@: info@helloeventi.com

Facebook | Instagram