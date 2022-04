Castiglione Olona rifà l’accesso al borgo, al via lavori per la sistemazione di via Mazzini

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione di via Mazzini, la principale strada di accesso al centro storico di Castiglione Olona.

Galleria fotografica Castiglione Olona - Rifacimento via Mazzini 4 di 8

L’intervento prevede l’ammodernamento di tutti i sottoservizi e una nuova pavimentazione in acciottolato che si collegherà a quella già posata nel tratto finale e nella piazza del centro storico, in modo da completare anche esteticamente il percorso che conduce a Palazzo Branda Castiglioni e a tutti i preziosi monumenti del borgo. I lavori ai sottoservizi saranno anche l’occasione per eliminare i vari cavi “volanti” che oggi attraversano in diversi punti via Mazzini, sempre nell’ottica di un riordino e di una valorizzazione estetica del borgo.

L’opera rientra nel programma di intervento finanziati grazie al bando di Regione Lombardia del valore di quasi un milione di euro che il Comune di Castiglione Olona si è aggiudicato nei mesi scorsi. Con questo importante contributo l’Amministrazione guidata da Giancarlo Frigeri ha anche iniziato il recupero di Casa Scurati e presto avvierà i lavori per la sistemazione dell’ex sala consiliare nel cuore del borgo.

I lavori in via Mazzini proseguiranno fino alla prima settimana di maggio.