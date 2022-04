I castiglionesi pronti a farsi ritrarre dalla fotografa Isabel Lima

In occasione della Fiera del Cardinale, la fotografa Isabel Lima sarà a disposizione di famiglie e singoli cittadini curiosi di farsi scattare un ritratto. Già diversi castiglionesi si sono rivolti a lei per preparare l’evento con numerosi scatti

Ci sarà un tocco di magia in più nella popolare Fiera del Cardinale di Castiglione Olona: domenica 3 aprile sarà infatti presente la fotografa Isabel Lima, che sarà a disposizione di famiglie, coppie e singoli cittadini interessati a farsi ritrarre dalla macchina fotografica di Lima e dal suo occhio attento nel cogliere la personalità di ciascuno in ogni scatto.

Un’opportunità in più per gustare la giornata di festa al meglio, con un’iniziativa che sancisce la collaborazione fra la professionista e il borgo di Castiglione: Lima sarà infatti presente anche a “L’arte incontra il borgo”, il Mercatino degli Artisti del 17 aprile e “Pane in Castello” al Castello di Monteruzzo dal 23 al 25 aprile.

«Abbiamo tutti il cellulare e ormai scattare una foto è diventata quasi una banalità per tutti – commenta la fotografa Lima – ma il ritratto fatto da un ritrattista professionale ha un fascino particolare, che valica il tempo».

Già alcuni castiglionesi hanno scelto di farsi ritrarre in queste settimane che precedono l’evento: ecco gli scatti di Luca da Castiglione e Fabio Perrone, che hanno due attività commerciali nel borgo.