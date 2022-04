Le cena di Busto Arsizio per i profughi ucraini fa sold out

L’Associazione Amici di Alessandro Colombo ha organizzato nella serata del 14 aprie, all’Agriturismo Il Contado del Gobbo ad Olgiate Olona, una Charity Dinner per raccogliere fondi destinati al sostegno delle attività svolta in favore del popolo ucraino.

Durante l’evento, andato sold out in pochi giorni e nel quale erano presenti non solo donatori ma anche realtà amiche dell’Associazione come i Freerider Sport Events e l’Associazione Nazionali Alpini – Gruppo di Busto Arsizio, la Croce Rossa Italiana sezione di Busto Arsizio con il fotoreporter Ibrahim Malla che ha proiettato le immagini di due degli interventi che la hanno coinvolta sia al confine dell’Ucraina che all’interno della nazione e ha raccontato, attivamente, la loro testimonianza.

Per l’occasione il Direttivo dell’Associazione Amici di Alessandro Colombo, dopo avere presentato i futuri eventi a sfondo benefico, come segno di riconoscenza per l’attività svolta e che continua a svolgere la sezione territoriale della Croce Rossa Italiana, ha voluto donare alla stessa un ulteriore contributo invitando altresì tutti i presenti a sostenere, come possibile, tutte le realtà attive in favore del popolo ucraino.

“E’ proprio vero come noi siamo nati nella parte fortunata del mondo – ha detto Gianluca Albè, Presidente dell’Associazione – e le immagini che ci sono state mostrate ci ricordano ancora di più quanto i piccoli gesti come un cioccolatino tirato fuori dalla tasca come sorpresa per una bambina, un abbraccio ed un sorriso, in una situazione come quella attuale, ci fanno capire che il mondo non è finito e che se restiamo umani sorpasseremo anche questo momento. Quello che possiamo fare è stare vicino a tutte le realtà attive e coinvolte in questo conflitto”.

Amici di Alessandro Colombo è un’Associazione senza fini di lucro attiva sul territorio da più di 10 anni nata dalla volontà degli amici e dei genitori di rendere omaggio ad un caro amico e ad un figlio. L’Associazione, fin dalla sua nascita, svolge attività di beneficenza e aiuta chi ne ha bisogno. Lo scorso 23 marzo sulle pagine social dell’Associazione era comparso un post con il quale l’Associazione, attiva sul territorio da più di 10 anni, aveva comunicato di aver già sostenuto economicamente due realtà tristemente coinvolte nell’attuale conflitto in Ucraina, l’Associazione Nazionale Alpini e la Croce Rossa Italiana sezione di Busto Arsizio.