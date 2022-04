Centinaia di bambini e ragazzi immersi nel mondo dell’arte: è un successo l’edizione zero di Arte in Festa

Più che positivo è entusiasmante il bilancio dell’edizione zero di Arte in Festa, l’iniziativa promossa da Fondazione Giacomo Ascoli per coinvolgere bambini, ragazzi e le loro famiglie in attività artistiche per sperimentare come l’arte sia cura e benessere.

«Abbiamo organizzato questa giornata per portare anche fuori dall’ospedale un’idea con cui dal 2006 ci occupiamo dei bambini e dei ragazzi in cura al Day Center oncoematologico pediatrico, che è quella di coltivare il loro benessere in senso lato, per supportare le cure. Per questo Fondazione Giacomo Ascoli affianca al personale ospedaliero professionisti e attività gestite dai volontari ispirate alla creatività, all’alimentazione e al gioco, oltre al sostegno psicologico», spiega Angela Ballerio, mamma di Giacomo Ascoli, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin.

Per tutta la giornata di domenica 3 aprile, dalla mattina sino al tardo pomeriggio, decine di artisti varesini hanno guidato in altrettanti laboratori centinaia di bambini e ragazzi che si sono messi in gioco sperimentando gioia, abilità e meraviglia in sette diverse aree artistiche distribuite su sette diverse sedi, tutte nel centro di Varese, messe a disposizione da enti e associazioni che hanno sostenuto l’Arte in festa, assieme al Comune di Varese, che ha patrocinato l’iniziativa.

Vinta la sfida di portare fuori e coinvolgere gli adolescenti con i partecipatissimi laboratori di musica e danza hip hop, ma anche cinema e fotografia.

Hanno fatto registrare il tutto esaurito il pranzo solidale alla Piedigrotta con l’associazione Tincontro, i laboratori creativi di piazza Monte Grappa con Nicora Garden e soprattutto gli spettacoli nella sede di Arthelier, dietro piazza Motta, e all’auditorium del Civico Liceo Musicale Malipiero.

Il palco del Liceo musicale ha ospitato anche l’evento conclusivo del festival con la premiazione del concorso di poesia Giacomo Ascoli dell’Istituto Comprensivo Varese 5 e l’applauditissima anteprima del musical “Alice nel paese delle meraviglie” interpretato da giovani e giovanissimi allievi del Liceo musicale e che andrà in scena mercoledì 8 giugno al Teatro Apollonio.

«È stata una sfida organizzare questa giornata, cui tenevamo tantissimo – aggiunge Angela Ballerio – Ringrazio di cuore, tutti gli enti, le associazioni, gli artisti e le attività che hanno collaborato a creare questa belle manifestazione cui così tanti bambini e persino molti ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, rendendoci felici e dandoci tutta la motivazione a organizzare per la prossima primavera Arte in festa 2023».