“Cerco chi ha scambiato le scarpe della mia bambina al parco Zanzi di Varese”

Un gioco al parzo Zanzi di Varese ha creato un curioso, ma importante disguido per la piccola lettrice Martina. Ecco l’appello della mamma

Buon giorno, volevo chiedere se cortesemente era possibile mandare un annuncio sulla vostra testata.

Ieri con mia figlia Martina eravamo al luna park alla Schiranna, lei era sul gioco dove si salta legati a degli elastici scalzi, una volta scesi ci siamo accorti che una bimba aveva scambiato le nostre scarpe con le sue.

Ora il punto è che nelle nostre c’ erano delle solette personali ortopediche, il modello e il colore delle scarpe era pressoché identico, quindi sicuramente la bimba le avrà scambiate involontariamente. Per questo chiedo se è possibile mandare un annuncio in modo da rintracciare i genitori della bimba per scambiarci le scarpe. Il modello di scarpe era Adidas Stan Smith di colore bianco. Grazie mille!