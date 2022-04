Chiusure notturne per lavori sulla Milano Serravalle e sulle tangenziali di Milano

La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali, comunica le chiusure previste la prossima settimana sui tratti di competenza.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle 23 di lunedì 2 maggio alle 6 di venerdì 6 maggio, esclusivamente in orario notturno per quattro notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano-Baggio (Km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Cusago).

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle 22 di lunedì 2 maggio alle 2 di martedì 3 maggio, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Da mezzanotte alle 6 di martedì 3 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione MI-Vigentina (Km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Opera).

– Dalle 22 di martedì 3 maggio alle 2 di mercoledì 4 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 Milano-Ticinese (km 21+386) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo Rozzano Quinto De’ Stampi (km 23+820), per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Da mezzanotte alle 5 di mercoledì 4 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A1-A50 (km 31+420) in entrata da Bologna per carreggiata nord (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di San Giuliano Milanese per il successivo ingresso in Tangenziale da A1 provenienza Milano.

– Dalle 22 di mercoledì 4 maggio alle 6 di giovedì 5 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.33 Rho-Legnano (km 2+650) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Rotatoria R1).

– Dalle 23 di venerdì 6 maggio alle 2 di sabato 7 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano-Baggio (km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Cusago).

– Da mezzanotte alle 6 di sabato 7 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Milano-Baggio (km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita per Cusago).

Per lavori di manutenzione in competenza SATAP, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle 22 di mercoledì 4 maggio alle 4 di giovedì 5 maggio, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Torino da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) e l’indirizzamento in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A4 al casello di Arluno.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalla 1 alle 6 di mercoledì 4 maggio, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.151 Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.36 Monza Villa Reale (Km 6+374) per il successivo ingresso in carreggiata nord.