Ciappina in Acsm Agam, Mirabelli ad Aspem Reti e Benetti in AVT: le nuove nomine nelle partecipate varesine

Sono state designate le nuove cariche per le società partecipate di Palazzo Estense. Alla presidenza di Acsm Agam Ambiente, la società che si occupa della raccolta rifiuti guidata fino ad oggi da Fabrizio Mirabelli, è stata designata Francesca Ciappina.

Per Aspem Reti, la società che si occupa di acqua, gas, energia e del Lido della Schiranna, è stato nominato Fabrizio Mirabelli come amministratore unico, mentre al Collegio dei revisori ci sono Gabriella Croci, Emilio Franzi e Marco Cappellini come sindaci effettivi, Luisa Mangano e Giovanni Bottinelli in qualità di sindaci supplenti.

Per AVT, l’Azienda Varesina Trasporti e Mobilità che dovrà gestire anche la delicata partita della funicolare del Sacro Monte, fanno parte del Consiglio di amministrazione Carlo Benetti, in qualità di presidente, Stefano Bianco e Raffaella Brivio come consiglieri, mentre il Collegio dei revisori è composto da Giulio Broggini, Roberta Ricco e Carlo Alberto Coletto come sindaci effettivi, con Luisa Mangano e Negro Gianluca in qualità di sindaci supplenti.

Ultimate le designazioni il sindaco Galimberti ha annunciato che nelle prossime settimane ci saranno una serie di incontri tra gli amministratori uscenti ed i nuovi amministratori per organizzare l’attività delle società in continuità con il lavoro svolto in questi anni.