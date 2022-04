Ciclismo esordienti in gara il 25 aprile a Crenna di Gallarate

La 3a edizione del Memorial Marco Limido è anche valida come prima prova della challenge 7° Memorial Sandro Gianoli

Il lungo fine settimana che comprende anche il lunedì propone un programma ricco di corse per il ciclismo giovanile della nostra provincia. Sabato 23 e domenica 24 i ragazzi di categoria Allievi saranno impegnati nella cronoscalata Brusimpiano-Ardena e nella gara di Lonate Ceppino; lunedì 25 aprile invece toccherà agli Esordienti impegnati a Crenna.

Sulle strade gallaratesi è infatti in programma il 3° memorial Marco Limido e GP di Crenna grazie all’impegno della Società Ciclistica Crennese. Una corsa che vale anche come prima tappa della 7a edizione del Memorial Sandro Gianoli, competizione in quattro prove dedicata proprio ai ragazzi di categoria Esordienti.

La challenge proseguirà infatti con le successive gare di Samarate (grazie al GS San Macario Valerio Biolo), di Brinzio (con la UC Induno Olona – Raffaele Bruno) e Besnate (per mano del GS Prealpino). Le maglie in palio saranno destinate ai leader della classifica assoluta (Pi.ErreSport Busto Arsizio e Cartotecnica Graziella Fagnano Olona) mentre la graduatoria per società sarà abbinata al Gran Premio All4Cycling di Gazzada Schianno.

La gara di Crenna prevede che i corridori vengano suddivisi in due diverse partenze (Esordienti di 1° e di 2° anno): gli start alle ore 9,30 e alle 10,45. Il tracciato prevede un circuito di poco più di 5 chilometri che comprende viale dei Tigli, la salita di via Nascimbene e il traguardo in piazza della Repubblica: i corridori del 1° anno dovranno percorrere cinque tornate (circa 25 chilometri totali), quelli del secondo anno sette tornate (circa 35 Km).