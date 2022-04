Cittiglio, affondo dell’opposizione: “Un errore fa slittare l’approvazione del bilancio”

Il consiglio comunale di Cittiglio tenutosi mercoledì 6 aprile ha acceso le prime schermaglie tra la maggioranza e le opposizioni. Al di là di alcune posizioni condivise, l’assemblea si è divisa su un punto importante, ovvero la votazione sullo scioglimento dell’Unione della Polizia Locale del Medio Verbano: favorevole l’amministrazione in carica guidata dal sindaco Rossella Magnani (8 i voti in questa direzione), non le opposizioni tra le quali si sono registrati tre contrari (il gruppo “Esperienza e continuità”) e un astenuto (Mario Paolicelli della “Civica per Cittiglio”). Dopo una verifica da parte della segretaria comunale, la proposta di uscita è stata approvata nel solco di quanto avvenuto anche in altri comuni.

Lo scoglio principale è stato però rappresentato dalla discussione riguardo il Documento di programmazione delle amministrazioni (Dups) che doveva precedere l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024. «Punti che sono stati rimandati perché il parere del revisore dei conti allegato al documento non riguardava il Comune di Cittiglio, bensì un paese in un’altra provincia» conferma a VareseNews l’ex assessore Chiara Sartori di “Esperienza e Continuità”.

In una nota, il gruppo stigmatizza l’accaduto: «È la prima volta che in consiglio accade una cosa del genere: possibile che nessuno abbia verificato i documenti in approvazione?» si legge nella comunicazione nella quale si ricorda come la discussione prevista era già stata inserita in un consiglio comunale di marzo, poi revocato.

«Si è trattato di un errore tecnico che non abbiamo problemi a spiegare e che, è bene ricordare, non causa alcun problema dal punto di vista operativo né da quello tecnico» replica il sindaco Magnani. «Il fascicolo corretto era già stato consegnato in occasione di quel consiglio poi non effettuato lo scorso 23 marzo: il revisore poi lo ha nuovamente inviato in vista del consiglio dell’altra sera ma ha inserito per l’appunto un documento errato. Il dups e il bilancio saranno comunque approvati entro i termini previsti».