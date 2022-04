Cittiglio ottiene diecimila euro per l’arredo urbano e per il futuro pensa in grande

Sistemare il Campo Sportivo Comunale “C. De Giovanangelo” di Cittiglio, rifare i campi e lo spogliatoio. Un obiettivo che l’amministrazione comunale spera di raggiungere grazie ad un bando di Regione Lombardia, al quale ha deciso di partecipare (la votazione unanime durante l’ultimo consiglio comunale) insieme ai comuni di Brenta, Cittiglio, Caravate, Ternate, Bodio Lomnago, Inarzo, Brezzo di Bedero e che potrebbe far arrivare sul territorio 5 milioni di euro.

Al momento, dunque, il bando non è ancora stato assegnato, ma la collaborazione tra le amministrazioni del territorio potrebbe portare nei paesi delle belle novità. Il bando ha come finalità il “miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale mediante interventi di riqualificazione di immobili pubblici finalizzati alla promozione sportiva”.

Non è l’unico bando al quale l’amministrazione comunale ha partecipato. Dopo aver ottenuto un contributo di 10mila euro da parte di Regione Lombardia per l’arredo urbano che ottimizzerà nei prossimi mesi, Cittiglio si è mossa per cercare di ottenere dei fondi del Pnrr.

Ha quindi partecipato ad un bando da 1 milione e 950 mila euro per la realizzazione della palestra scolastica, con l’idea di recuperare uno spazio di fianco alla scuola primaria e costruire un edificio in ottica green. Un bando di 1 milione e 600 mila euro per la “Rigenerazione culturale e sociale del borgo storico montano di Vararo, delle vie dell’acqua e dei percorsi equo e sostenibili” con l’idea di valorizzare il borgo, le tradizioni del territorio ma anche sentieri e percorsi.

Inoltre, il comune di Cittiglio ha chiesto a Comunità Montana un contributo di 20 mila euro per opere di completamento del parcheggio di interscambio alla stazione ferroviaria, dove la precedente amministrazione aveva già iniziato diversi lavori di riqualificazione. E ancora: il comune di Cittiglio ha partecipato ad un bando del Ministero per la messa in sicurezza del Sasso del Ferro per 999mila euro. La macchina amministrativa dunque, si sta muovendo. Ora bisognerà capire se i vari progetti verranno finanziati.