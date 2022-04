Clivio, Saltrio e Viggiù a corto d’acqua, possibili interruzioni notturne

L’Amministrazione comunale di Clivio ha comunicato questa sera che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni problemi con l’approvvigionamento idrico, in particolare nelle ore notturne.

“L’attuale siccità che perdura ormai da diversi mesi sta mettendo a dura prova le fonti d’approvvigionamento dell’intera provincia – si legge nell’avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Clivio – Alfa srl ci ha comunicato che in particolar modo nell’acquedotto dei comuni di Viggiù, Clivio e Saltrio si stanno riscontrando importanti riduzioni della risorsa disponibile”.

Per far fronte a tale situazione “si sta valutando nei prossimi giorni di eseguire delle interruzioni dell’erogazione durante il periodo notturno in modo da garantire il servizio durante le ore diurne”.

Seguiranno indicazioni più precise circa i tempi e i modi in cui verrà applicata.