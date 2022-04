A Cocquio Trevisago arriva “Tutti bravi genitori (con gli adolescenti degli altri)”

Figli che crescono, genitori travolti dalla quotidianità: è sempre stato così, ma ora, da anni a questa parte anche la tecnologia diventa elemento destabilizzante di un rapporto da sempre difficile. Come fare? Dopo l’incontro conflo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, andato tutto esaurito, a Cocquio Trevisago si replica sul tema con l’ incontro con gli autori del libro “Tutti bravi genitori (con gli adolescenti degli altri)”.

Gli autori Giuseppe Ciccomascolo (specializzato in pedagogia clinica ed Educatore Professionale), Matteo Locatelli (educatore professionale, con specializzazione in pedagogia clinica e in psicologia dei nuovi media, esperto di adolescenza e tecnologie, da febbraio 2020 co- autore del canale YouTube), Mirko Pagani (esperto di pedagogia dei media e dell’adolescenza, docente all’Università degli Studi dell’Insubria e project manager per l’’Università Bicocca di Milano per lo sviluppo delle soft skills legate al mondo dell’Innovazione e Imprenditorialità), sono nostri ospiti per parlarci di questa avventura editoriale.

I tre pedagogisti esperti dell’adolescenza proveranno a spiegare perché e come utilizzare la tecnologia, i social, i videogame, cosa vuol dire essere amico o essere amica di qualcuno, il vero significato dell’andare e dello stare a scuola. Racconteranno l’amore e il sesso per questa generazione e quali sono le possibilità per il loro futuro. Cercheranno di farlo provando a dare dei consigli pratici per migliorare la qualità del tempo insieme. Aiuteranno i genitori a porsi tante domande con la sincera speranza che dopo questo viaggio possano far parte di quei genitori che vivono l’adolescenza del proprio figlio come un’opportunità.

L’incontro è gratuito, patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago, Comune di Cittiglio, Comune di Brenta, Comune di Gemonio, Associazione genitori di Cocquio Trevisago, Ass.genitori di Cittiglio, Comitato genitori scuola elementare Brenta, Istituto Comprensivo “E. Curti” di Gemonio. L’appuntamento è per giovedì 28 aprile 2022 ore 20:40 al teatro Soms di Caldana in Via Carlo Malgarini, 3, Cocquio Trevisago

Prenotazione posti a cura della segreteria del Comune di Cocquio Trevisago. Orario per prenotarsi: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tel. 0332.975151 interno 5

Raffaela Pane,Irene Visconti,Luca Soffiantini,Maura Novi

(Assessori all’Istruzione di Cocquio Trevisago, Gemonio, Cittiglio, Brenta).