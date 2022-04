Colonna di fumo su Busto Arsizio, è un incendio rifiuti nella zona dell’inceneritore

Un incendio ha Busto Arsizio sta provocando una grossa colonna di fumo nero visibile anche da distanza. L’incendio si è sviluppato nella zona dell’inceneritore su via Arconati. L’impianto di incenerimento di Neutalia (ex-Accam) non è stato intaccato. Secondo le prime informazioni a bruciare sarebbero dei rifiuti. In particolare le fiamme si sono alzate dal deposito dei rifiuti ingombranti (materassi, divani, poltrone ecc..). L’incendio è stato domato poco prima delle 16.

(Seguono aggiornamenti)

La diretta dal luogo dell’incendio