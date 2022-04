I colori della sua musica: omaggio a Johann Sebastian Bach

Il Sesto Centenario della Collegiata suona sempre più come felice occasione d’incontro con l’arte in ogni sua forma.

Domenica 1 maggio il Museo sarà aperto tutto il giorno alle visite, con orario continuato (10.00 – 18.00), ma, nella dolcezza della prima sera di maggio, la Collegiata si animerà nuovamente per il primo concerto delle manifestazioni legate al suo storico compleanno.

Il concerto del Primo Maggio (ore 21.00) “OMAGGIO A JOHANN SEBASTIAN BACH I colori della sua musica” propone un ricco programma dedicato a Johann Sebastian Bach: alcune delle sue pagine più celebri ci porteranno a riscoprire straordinari capolavori della musica classica.

I “colori” musicali così espressivi ed unici del Kantor di Lipsia dialogheranno con gli affreschi di Masolino: un viaggio nell’arte, dalle cantate, ispirate da praticità esecutiva e finalità educativa, fino ad alcune gemme della grandiosa Messa in Si minore, la sua opera monumentale. Coro e pianoforte si alterneranno per rendere omaggio al più grande compositore tedesco e al Sesto Centenario della Collegiata.

Il coro polifonico “Santo Stefano” di Vimercate dal 1995 promuove un ricco repertorio musicale, con pieno riconoscimento di pubblico e di critica, grazie al suo M°. Armando Rossi. Interprete d'eccezione la soprano Claudia Conti.

L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino a capienza dei posti.

Armando M. Rossi

Dopo aver studiato pianoforte, direzione di coro e composizione con Giorgio Bredolo, si è diplomato in Organo e Composizione Organistica sotto la guida di G. W. Zaramella. Iniziato alla musica sin da bambino, come soprano solista del coro Sängerknaben di Gorgonzola, è musicista a tutto tondo: tenore, organista, direttore di coro, docente di pianoforte, teoria e solfeggio, ha al suo attivo una vastissima esperienza nel mondo della musica colta. Tiene corsi di perfezionamento vocale a diversi cori della Lombardia. Ha composto musica per coro e soli. Per la scuola primaria ha scritto due musical “Un cantante speciale” e “L’importanza dell’acqua”; ha musicato “Le avventure di Cipollino” di G. Rodari.

Claudia Conti

Mezzosoprano brillante, dopo gli studi di danza classica e moderna con Micha Van Hoocke, si perfeziona alla scuola Civica di Musica di Milano “Claudio Abbado” con il con il maestro Luca Gorla nel

repertorio classico operistico. Si è diplomata in canto lirico al conservatorio G. Donizetti di Bergamo. Ha studiato tecnica ed interpretazione vocale con il baritono Fulvio Bettini, e con il mezzosoprano Monica Bacelli. Ha partecipato a Masterclass con Alessandro Quarta, Romina Basso, Mara Galassi, Sara Mingardo e Barbara Frittoli. Attualmente si sta perfezionando con il maestro Raul Jimenez. Con l’Orchestra “Claudio Abbado” ha cantato nello “Jephte” di G. Carissimi e in Oratori di L. Rossi oltre alla “Messa in Do maggiore” di Beethoven nella Rassegna Musicale “San Fedele in Musica” di Milano. In ambito cameristico si è esibita nella rassegna “I Venerdì del Fortepiano” presso il Castello Sforzesco di Milano.

In Teatro ha debuttato il ruolo di Cherubino ne “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart al ridotto del Teatro del Giglio di Lucca, a Castello Pasquini e a Palazzo Pfunner a Lucca, e il ruolo di Ottavia ne “L’incoronazione di Poppea” di C. Monteverdi presso la Cappella Musicale Santa Teresa dei Maschi a Bari. Il Coro POLIFONICO SANTO STEFANO di Vimercate, guidato sin dal 1995 dal M°. Armando M. Rossi, affianca alla solennizzazione delle azioni liturgiche l’attività concertistica che ha avuto inizio con la partecipazione a rassegne di polifonia sacra (secondi classificati al Concorso Regionale di Gazzaniga – BG) per arrivare ad impegni di maggiore rilievo artistico, quali: l’esecuzione della Messa in DO Maggiore per Soli Coro e Orchestra Op. 48 D 452 di F. Schubert, la Missa Brevis di Palestrina, la Missa Brevis K 65 e il “REQUIEM” KV626 di W. A. Mozart.

Il coro è stato chiamato in occasioni solenni, quali l’investitura di nuovi cavalieri del Sacro Ordine di Malta, cantando nelle più belle chiese del capoluogo lombardo (S. Maria delle Grazie, S. Ambrogio, S. Lorenzo, S. Vittore al corpo, S. Maria della Pace, Duomo di Milano). Dopo il CD uscito nel 2001 dedicato alle musiche della

tradizione natalizia italiana, nel 2018 è stato pubblicato il CD dedicato alle musiche dei paesi di lingua

anglosassone (Carols).

Informazioni

Domenica 1 maggio 2022, ore 21.00

Collegiata dei SS. Stefano e Lorenzo (Via Cardinal Branda 1, Castiglione Olona)

Coro Polifonico Santo Stefano di Vimercate – M° Armando M. Rossi, Claudia Conti

Ingresso libero, senza prenotazione, fino a capienza dei posti.

Lavori di miglioramento della viabilità provocano cambiamenti temporanei all’accessibilità del borgo. Si consiglia di lasciare l’auto in zona Castello del Monteruzzo (Via Marconi 6) e di scendere in centro storico a piedi da Via Roma; raggiunta Piazza Garibaldi, si sale verso la Collegiata (Via Cardinal Branda 1).

ORARIO ESTIVO MUSEO (dal 1 aprile 2022)

Da mercoledì a domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Domenica 1 maggio > 10.00 – 18.00 (orario continuato)

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Modalità accesso: accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone); obbligo di mascherina chirurgica (o FFP2).