I commenti dopo Caronnese-Varese. Porro: “Vittoria scaccia-crisi”, Scalise: “Meritavamo il pari”

Termina con la vittoria 1-0 del Varese lo scontro della provincia tra i biancorossi e la Caronnese a Caronno Pertusella. Al termine della gara il commento dei due mister è di umori opposti, anche se tutti e due fanno i complimenti ai rispettivi giocatori.

L’allenatore della Caronnese Manuel Scalise: «La partita credo che potesse finire in parità. Avevamo poche energie nel finale ma abbiamo avuto tante assenze, qualcuno rientrava oggi e non era al meglio ed è pesata la gara di mercoledì in Coppa Italia. Questa per noi era la trentanovesima partita stagione, neanche in Serie B hanno giocato tanto. Chi oggi è entrato però è stato molto bravo e le ultime due occasioni di Folla potevano avere miglior fortuna. Complimenti agli avversari ma anche ai miei ragazzi che sono straordinari anche e soprattutto dal punto di vista umano. Giochiamo ogni tre giorni e non posso chiedere loro di più».

Festeggia il primo successo da allenatore in Serie D Gianluca Porro: «Credo che sia stata una vittoria meritata, anche all’interno di una gara equilibrata e non dominata da parte nostra, quello che mi preme è che i miei ragazzi hanno avuto un atteggiamento di grande attenzione e questa è una vittoria tutta loro, che possa essere scaccia-crisi e che ci possa dare la spinta giusta per le ultime 4 gare di campionato. Questa squadra, anche con la gestione di Rossi, meritava di più nei risultati e tornare alla vittoria era fondamentale. Sono contento che abbiamo concesso pochissimi e, anzi, mi dispiace che hanno avuto gli ultimi due colpi di testa perché era una situazione studiata in allenamento e dovevamo essere più attenti, anche pensando al pareggio subito contro l’Rg Ticino. Su Priori ci siamo confrontati con i ragazzi e lo staff, che ringrazio per queste settimane di lavoro, e abbiamo deciso di puntare su di lui. Non so se nelle prossime gare giocherà lui o tornerà Trombini. Sappiamo che quando le cose non vanno bene è giusto staccare un po’ il cervello, ma non è una scelta definitiva».