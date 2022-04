Il Comune di Luino cerca sponsor e collaboratori per attività culturali, eventi cittadini e servizi

Al fine di incrementare l’economia locale, innovare l’organizzazione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi

prestati, Palazzo Serbelloni ha lanciato una manifestazione di interesse volta a verificare l’eventuale disponibilità da parte di alcuni soggetti del territorio per forme di sponsorizzazione e collaborazione in vista della realizzazione di eventi, iniziative e servizi.

Tramite supporto economico o con erogazione diretta di forniture, servizi o lavori, soggetti privati, associazioni e imprese potranno sostenere le diverse attività che verranno promosse e partecipare alla vita cittadina.

Più nello specifico, l’amministrazione intende avvalersi di questi contributi per: eventi sportivi e/o di rilevanza sociale quali la Festa dello Sport, del Volontariato e della salute; utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno del Comune (es.: bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori); servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano, riconoscendo allo sponsor la possibilità di collocare sulle aree stesse cartelli informativi – pubblicitari di dimensioni massime di cm. 50 per cm. 30, posti ad un altezza di cm. 50 dal livello del piano stradale; fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere e alla fornitura di arredo urbano; attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; eventi culturali quali: realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali; marketing e promozione territoriale; attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

Per maggiori informazioni sui requisiti e sulla documentazione da compilare: AVVISO PUBBLICO