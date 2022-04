Con easyJet alla scoperta del sole di mezzanotte: in arrivo la nuova rotta da Milano Malpensa a Reykjavík

Con l’arrivo dell’estate easyJet – compagnia aerea leader in Europa – si prepara a esaudire i desideri vacanzieri degli italiani inaugurando una nuova rotta in partenza dalla base di Milano Malpensa alla volta di una destinazione inedita che, proprio nei mesi più caldi, riesce a regalare esperienze ed emozioni magiche: l’Islanda.

La nuova rotta verso Reykjavík – ingresso inedito nel già vasto network italiano di easyJet che oggi vanta circa 220 rotte tra internazionali e domestiche – è in vendita da oggi (giovedì 14 aprile) sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS e sarà operativa a partire dal 28 maggio con fino a tre voli alla settimana (martedì, giovedì e sabato), a orari estremamente convenienti che consentono di arrivare nella capitale islandese anche al mattino e rientrare a Milano nel tardo pomeriggio.

Non esiste momento più adatto per fare le valigie e partire alla scoperta di questa meravigliosa terra all’estremo nord dell’Europa che, con easyJet, è possibile raggiungere grazie al volo diretto di poco più di quattro ore disponibile a partire da 30,99€. Proprio la tarda primavera e l’estate sono, infatti, i momenti migliori per lasciarsi conquistare dallo splendore del sole a mezzanotte e perdersi tra i colori mozzafiato dei paesaggi naturalistici islandesi nel pieno del loro vigore.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia ha commentato: «E’ con grande soddisfazione che oggi annunciamo l’ampliamento delle rotte estive raggiungibili da Milano Malpensa con un collegamento inedito per Reykjavík che conferma, ancora una volta, la centralità dell’aeroporto di Milano Malpensa nella strategia di sviluppo di easyJet. Non solo mare e spiagge assolate, grazie alla nuova rotta, easyJet offre agli italiani l’opportunità di spingersi ai confini settentrionali dell’Europa alla scoperta di una terra di rara bellezza come l’Islanda, una destinazione unica con un’incredibile varietà di paesaggi, per rimanere incantati tra geyser, vulcani, cascate, fiordi, ghiacciai, e tanto altro. Salgono così a 59 le rotte in partenza da Milano Malpensa per la prossima stagione estiva: un’offerta ricca e variegata capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore e con cui siamo sicuri di poter regalare agli italiani un’estate memorabile».