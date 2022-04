Concerto benefico per sostenere i lavori di recupero del parco di Casa Pogliaghi

Musica e poesia per un appuntamento benefico. È in programma sabato 9 aprile (ore 16) alla Casa Museo Pogliaghi di Varese il concerto “À la mémoire de Federico Garcia Lorca” del Duo Lorca: Federica Gatti al violino e Salvatore Tirone al pianoforte presentano, nell’atelier della Casa dove è esposto il modello in gesso della porta del Duomo di Milano opera di Lodovico Pogliaghi, musiche di Foote, Poulenc, De Falla, Tchaikovsky e Ravel abbinate a poesie di Lorca in una prima assoluta: l’appuntamento al Sacro Monte di Varese infatti apre il tour europeo del Duo che toccherà, dopo le tappe di Milano e Venezia, la Svizzera, il Regno Unito, l’Irlanda e la Spagna.

Il concerto ha una finalità benefica: con questa prima iniziativa Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, vuole raccogliere i fondi necessari per dare avvio al recupero del parco di Casa Pogliaghi, un giardino all’italiana di quasi un ettaro caratterizzato da grandi e imponenti alberi e impreziosito da opere d’arte. L’area verde, che circonda l’edificio eclettico voluto dallo stesso Pogliaghi come sua residenza alla fine dell’Ottocento, rappresenta non solamente un importante patrimonio naturalistico, ma anche una grande occasione per ampliare la proposta culturale della Casa Museo.

«Abbiamo voluto omaggiare l’incredibile opera del poeta proponendo al pubblico una nuova esperienza di ascolto, non solo momento di profonda ammirazione della bellezza della musica composta, ma anche esperienza di arricchimento culturale e connubio tra arti», spiegano i giovani musicisti. «Così il concerto diventa un viaggio parallelo tra musica e poesia: a ogni brano abbiamo abbinato una poesia di Garcia Lorca che richiama perfettamente le atmosfere, sfumature, origini ed emozioni che vengono suscitate dai compositori». Nel programma proposto infatti ogni brano si intreccia alla figura di Garcia Lorca, o per assonanza tra la vita del poeta e dei compositori, o per l’amicizia con il poeta stesso, oppure ancora per la condivisione di tematiche e vissuti.

Così la Ballade di Foote trova nuova forza nella “Piccola Ballata dei Tre Fiumi” di Federico Garcia Lorca, la Sonata per Violino e Pianoforte di Poulenc dà spazio a nuove atmosfere con il testo de “Le Sei Corde”, le “Siete Canciones Popolares Espagnolas” di De Falla danno la melodia alla “Ninna Nanna di Sevilla” e la “Serénadé Melancolique” di Tchaikovsky quasi inspira “Nostalgia”. Non ultimo, Tzigane di Ravel accompagna le parole di “Romanza della Luna, Luna” e “Danza nel Giardino della Petenera”.

Per informazioni e prenotazioni: http://www.sacromontedivarese.it/appuntamenti/concerto-per-il-giardino-di-casa-pogliaghi-577.html