Condannate a Varese le badanti “infedeli“: dovranno restituire oltre mezzo milione

Dovranno restituire le somme loro donate dall’anziano che accudivano, e che invece il tribunale di Varese ha ritenuto avessero circuito per intascarsi parte del suo patrimonio sotto forma di donazioni. Sono state condannate dal giudice monocratico di Varese Andrea Crema le due “badanti infedeli” di un processo apertosi tempo fa dopo la denuncia fatta dalla nipote di un anziano alla guardia di finanza, una giovane convinta che le due donne, T.Q., 68 anni e la nipote di 33, S.Z., di origini albanesi, avessero di fatto spogliato l’anziano dei suoi averi. L’uomo è deceduto a 97 anni nel 2021 poco prima he cominciasse il dibattimento del processo conclusosi oggi in primo grado con le condanne: 3 anni per la più anziana delle due, 2 anni per la nipote (una delle due donne è ad oggi in patria).

Entrambe sono state assolte dall’accusa di aver circuito l’anziano per la stesura dei testamenti e per i prelievi di contanti, ma sono state invece condannate per le donazioni che ammontano a 530 mila euro a T.Q. e 300 mila e S.Z..

Il giudice ha definito la nullità degli atti obbligando le imputate a restituire l’importo alla parte civile rappresentata in giudizio dall’avvocato Marco Lacchin. I difensori Stefano Bruno e Jenny Cantù attendono di leggere le motivazioni della decisione he verranno depositate entro 30 giorni.