Condannati a 5 mesi per violenza privata i due “giustizieri” di Caronno Varesino

Le due persone arrestate per rapina aggravata lo scorso novembre a Caronno Varesino sono state condannate nell’udienza di oggi, mercoledì 13 aprile, dal collegio di Varese, non per rapina, bensì per violenza privata.

I due di fatto sono stati ritenuti colpevoli di aver aggredito un ragazzo di 24 anni il 6 novembre 2021, un sabato sera, mentre stava rincasando nel cuore della notte per raggiungere la fidanzata. Il giovane alle 2.30 dopo aver passato una giornata tra amici ed essere sceso dall’auto è stato raggiunto prima da uno dei due imputati, poi dal secondo che sbucando all’improvviso da un portone lo avrebbe atterrato per rovistargli nella borsa, nel portafogli, sottraendogli poi il telefono cellulare.

A quel punto il 24enne, spaventato e ferito alla mano è salito dalla fidanzata per telefonare ai carabinieri, subito intervenuti. Portato poi in caserma a Carnago la vittima ha riconosciuto le due persone, peraltro incappate poche ore prima in un controllo stradale eseguito proprio dalla pattuglia della medesima stazione coi medesimi carabinieri che oltre a registrare la denuncia hanno subito riconosciuto abbigliamento e descrizione fornita dall’aggredito.

La mattina seguente i militari hanno bussato alla porta di uno dei due sospettati (dove c’era anche l’amico, suo ospite), trovando nell’appartamento il cellulare sparito e i vestiti indossati dai due il giorno prima: sono così scattare le manette ai polsi di entrambi per rapina.

Nel corso del processo gli imputati – entrambi con precedenti penali – si sono difesi adducendo che quella sera stavano curando l’ingresso dell’abitazione di uno dei due dal momento che erano stati perpetrati diversi furti in zona nei giorni precedenti: una specie di ronda per controllare il territorio.

Il collegio presieduto da Andrea Crema ha accolto le richieste delle difese degli avvocati Fabrizio Busignani e Sergio Bernocchi che hanno chiesto la derubricazione del reato (molto più mite rispetto a quello di rapina aggravata) a fronte della richiesta del pubblico ministero Federica Recanello che aveva chiesto una pena di 6 anni e 6 mesi e la multa di 2000 euro.