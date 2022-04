Confesercenti risponde a Romana dell’Erba: “Avviato un procedimento disciplinare”

Dopo la lettera aperta inviata da Romana dell’Erba, referente varesina di Confesercenti, contro la sua stessa associazione (link), che lamenta “il grande caos che regna in Confesercenti Sede Territoriale Varese e che mi ha impedito e mi sta impedendo di svolgere il ruolo di Presidente affidatomi dagli esercenti della Provincia di Varese” arriva la risposta dalla sede territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia, che annuncia la decisione della Giunta Regionale di avviare un procedimento disciplinare nei confronti della Dell’Erba. Vi riportiamo la nota per intero

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Romana dell’Erba per il tramite di lettera aperta inviata ai media e pubblicata nella giornata del 26 aprile 2022 da alcune testate giornalistiche, Confesercenti Regionale Lombardia comunica che in pari data la Giunta Regionale ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, alla luce delle gravi violazioni segnalate del codice etico e dello statuto, nonché delle regole che disciplinano il rapporto degli associati.

Alla luce di ciò, la Giunta Regionale vaglierà il provvedimento più opportuno per tutelare l’Associazione.

Al fine di non creare confusione nelle imprese, professionisti e in tutti gli associati o i soggetti che quotidianamente, a vario titolo, si affidano e si rivolgono all’Associazione, Confesercenti Regionale Lombardia ha il dovere di precisare che a Varese NON esiste alcuna articolazione “provinciale” della Confesercenti, ma solo una rappresentanza territoriale di Confesercenti Regionale che, da tale ultima associazione, dipende in ogni aspetto.

Ad esito delle valutazioni che Confesercenti Regionale compirà, nel rispetto delle procedure interne, seguiranno ulteriori comunicazioni su questa incresciosa vicenda che ha coinvolto l’Associazione.