Cono o coppetta? A Maccagno apre la Gelateria Laghee

Come nasce un progetto? Quando l’idea muta in realtà? In quale esatto momento l’intuizione prende forma e diviene concreta visione?

Esistono momenti, azioni e parole che segnano un cambiamento, piccolo o grande esso sia. Una passeggiata serale sul lungolago di Maccagno è l’inizio della storia di Annalisa e Giuseppe, una coppia di novelli sposi, lei lagèe, lui legnanese, che passeggiando hanno una voglia golosa, quella di mangiare un buon gelato… ma dove?

Annalisa e Giuseppe quella sera non hanno trovato una gelateria che potesse soddisfare la loro voglia ma è proprio da quella passeggiata che un tarlo si è insinuato nella loro testa e ha iniziato a scavare, lento e inesorabile.

E se è tanto difficile farsi strada in terreni ostili, è altrettanto facile farsi largo dove c’è la passione. Ed ecco che Annalisa, impiegata per un’azienda che rifornisce pasticcerie a livello europeo e Giuseppe, che vende prodotti per le gelaterie, iniziano a studiare, riflettere, discutere e pianificare.

E decidono che nel loro futuro c’è il gelato, un gelato artigianale, bello da vedere ma soprattutto buono da mangiare, colorato, preparato secondo la tradizione e con i migliori ingredienti, senza conservanti o aromi artificiali.

Per il loro gelato vogliono le nocciole del Piemonte, il pistacchio siciliano, quello buono. Vogliono un laboratorio con rivendita dove comprare un cono oppure una vaschetta, ma soprattutto vogliono divertirsi con la loro Ape Gelato fra il lago maggiore e la Valle Veddasca.

E così giovedì 14 aprile quel sogno, ormai realtà, prenderà vita nella Gelateria Laghee, una gelateria che nel nome esprime il legame stretto con il territorio e con quel lungolago che ha fatto nascere il sogno.

E studiando le ricette gelati alla frutta, creme, sorbetti, gelati vegani e tante altre golosità, Annalisa e Giuseppe sono anche impegnati a lavorare sulla loro gelateria, fremendo dalla voglia di incontrarvi per chiedervi “cono o coppetta?”

Annalisa e Giuseppe vi aspettano a Maccagno, in via mettere nome via dal 14 aprile e festeggeranno poi l’inaugurazione con un evento che stanno organizzando per il 30 aprile.