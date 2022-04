Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Lavena Ponte Tresa si insedia nel segno della solidarietà

Il primo “atto” è stato a sostegno di un progetto di solidarietà, ed è un bel segno per il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che si è insediato venerdì 1° aprile a Lavena Ponte Tresa.

La cerimonia di insediamento, semplice ma molto emozionante, ha visto presenti sindaco, giunta e consiglieri comunali “grandi”, i quali hanno lasciato il posto ai giovanissimi colleghi, ponendosi alle spalle dei ragazzi.

Alla seduta di insediamento erano presenti il dirigente scolastico Natale Bevacqua, le docenti responsabili Maria Grazia Segreto e Laura Cattarossi, la facilitatrice della Cooperativa lotta contro l’emarginazione Federica Frigo e i genitori dei ragazzi.

Il primo cittadino per questo mandato sarà Gabriele Cosentino (nella foto con il sindaco Massimo Mastromarino), affiancato dal vicesindaco Alessio Bolognesi. Con loro ci saranno i consiglieri eletti Desirè Addolorato, Gioele Angeretti, Marta Cardellicchio, Anita Fantinato, Antonio Londino, Noemi Marino, Gaia Patrevita, Jonathan Portioli, Valentina Rossetti e Giovanni Rossi.

I componenti del Consiglio hanno iniziato il loro mandato nel segno della solidarietà, dando spazio al progetto “Dona cibo” del Banco Alimentare, supportando il racconto dei loro compagni più piccoli di quarta elementare che si occupano del progetto e aiutando nella gestione di quanto raccolto.

Ai giovanissimi amministratori di Lavena Ponte Tresa i complimenti del sindaco Massimo Mastromarino, dell’Amministrazione comunale e di tutti gli adulti presenti alla serata per la loro scelta di esserci per la comunità e per gli altri.