Contribuire digitalmente alla difesa del lago: al Sociale di Luino verrà presentata l’app “Simile”

Venerdì 8 aprile alle ore 10:30 al Teatro Sociale di Luino l’ASD Pescatori Alto Verbano organizza un incontro dal titolo “Le nuove tecnologie al nostro fianco per la difesa delle acque“. In questa occasione verrà presentata anche la nuova app “SIMILE Monitoraggio laghi” realizzata dal Politecnico di Milano con il supporto del Water Research Institute del CNR IRSA e di Arpa Lombardia.

L’applicazione, innovativa e funzionale, a salvaguardia delle acque, è stata sviluppata dal progetto SIMILE finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera e permetterà agli utenti di contribuire in pochi minuti al monitoraggio dei laghi di Como, di Lugano e Maggiore.

Come? “SIMILE” darà la possibilità ai cittadini di visualizzare contenuti su una mappa interattiva, comunicare attraverso fotografie e altre informazioni l’oggetto delle loro osservazioni (presenza di alghe, schiume, inquinanti e rifiuti) e di inviare le misure di alcuni parametri dell’acqua (trasparenza, temperatura e pH). Ma non solo, gli utenti potranno approfondire l’ambiente del lago e gli organismi che lo abitano tramite un glossario e tenersi aggiornati sulle iniziative ambientali in programma sul proprio territorio.

Alla presentazione di venerdì, aperta a tutti i cittadini, interverranno i docenti e i ricercatori del Politecnico e parteciperanno gli studenti delle scuole superiori di Luino, i rappresentanti del Comune e i delegati dell’associazione ASD Pescatori Alto Verbano.

«L’utilizzo della nuova frontiera digitale per monitorare e, infine, prendersi cura del benessere del nostro lago è una svolta epocale – commentano i volontari dell’ASD Pescatori Alto Verbano, l’associazione luinese da anni in prima linea nelle attività di salvaguardia della biodiversità acquatica e ambientale nell’Alto Varesotto – Il progetto messo in atto dal Politecnico di Milano merita una vetrina che gli possa dare la massima visibilità. Più utenti utilizzeranno questa App, più il monitoraggio ambientale risulterà esteso ed efficace. La partecipazione delle scuole alla presentazione ha il fine di diffondere un messaggio di difesa dell’ambiente ai più giovani che, in quanto nativi digitali, potranno dare un contributo importante al monitoraggio lacustre».