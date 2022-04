Coronavirus: i nuovi positivi sono 532 nel Varesotto e 6.371 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di domenica 3 aprile risultano 532 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. In Lombardia sono 6371.

Attualmente sono 166.654 le persone positive e 165.529 quelle in isolamento domiciliare

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +532

Nuovi positivi in Lombardia: +6371

Ricoveri per Covid in Lombardia: +3

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia:+4

Nuovi decessi in Lombardia: +35

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 52.432. I nuovi positivi sono 6371, il rapporto è in aumento, pari al 12,2% sul totale dei tamponi comunicati

I dati in Lombardia

Milano 2153 (tot. 835.530)

Brescia 754 (tot. 320.221)

Varese 532 (tot. 235.616)

Monza e Brianza 581 (tot. 232.949)

Bergamo 394 ( tot. 197389)

Como 387 ( tot. 158.215)

Pavia 315 (tot 134.849)

Mantova 349 ( tot. 106.436)

Cremona 226 ( tot. 84.133)

Lecco 267 ( tot. 74.233)

Lodi 101 (tot. 55.749)

Sondrio 88 (tot. 42.963)

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività