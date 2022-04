Coronavirus, PNRR, frontalieri e navigazione nella riunione della Regio Insubrica

Si sono riuniti nella mattinata di martedì 12 aprile a Mezzana (Cantone Ticino) i membri dell’Ufficio

presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica.

Sotto la Presidenza del Consigliere di Stato del Cantone Ticino Norman Gobbi, con la partecipazione dell’Assessore Massimo Sertori di Regione Lombardia e dell’Assessore Matteo Marnati di Regione Piemonte, nonché dei rappresentanti delle Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola e della Città di Lugano, sono stati passati in rassegna diversi temi di particolare attualità e rilevanza per il territorio di riferimento.

Nello specifico le parti si sono dapprima reciprocamente aggiornate circa l’attuale situazione sanitaria e le misure in essere per la gestione del Covid-19, in particolare nella regione insubrica. Si è provveduto ad un aggiornamento su alcuni temi relativi al 13° “Dialogo sulla cooperazione transfrontaliera”, sul programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg 2021-2027, sullo stato di avanzamento della progettualità del P.N.R.R. in Lombardia e Piemonte, sulla navigazione dei laghi, sull’esercitazione Odescalchi in materia di prevenzione e gestione delle catastrofi naturali, prevista per il prossimo mese di giugno, e sugli oneri fiscali e previdenziali legati al lavoro a domicilio dei frontalieri.

Sono state passate in rassegna le attività dei gruppi di lavoro quali Turismo e Cultura, Giornate Insubriche del Verde Pulito e Mobilità. In particolare il progetto degli Stati Generali del Turismo e della Cultura della regione insubrica che vedrà la sua realizzazione nei mesi di ottobre e novembre2022 e la Giornata Premio

dedicata alle scuole elementari/primarie, che si terrà il prossimo 20 maggio a Lugano.

I membri dell’Ufficio Presidenziale hanno inoltre valutato le domande di patrocinio e contributo dei progetti portati all’attenzione della Regio Insubrica.

Nell’ambito della ricorrente rotazione della presidenza della Comunità di lavoro è stata confermata la disponibilità della Lombardia, nella persona dell’Assessore Massimo Sertori, ad accettare la Presidenza della

Regio per l’anno 2022-2023.