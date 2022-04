Cortisonici 2022 entra nel vivo, al via il concorso internazionale

Continuano gli appuntamenti di Cortisonici, il festival del cortometraggio varesino che questa sera, giovedì 21 aprile entra nel vivo con la prima “somministrazione” dei film in concorso. Il programma: si parte alle 19.30 con l’aperitivo al TuMiTurbi. Segue alle 21 la prima somministrazione di concorso internazionale: proiettati i primi 9 cortometraggi, che provengono da Italia, Argentina, Regno Unito, Russia, Francia, Danimarca, Svezia, Ucraina. Per i nottambuli, dalle 23.00 c’è la prima notte infernale, con la proiezione di Pulgasari, di Shin Sang-ok e Chong Gon-jo, il Godzilla nord coreano.

Cortometraggi della prima somministrazione di Concorso internazionale

Mi primer 15 di Federico Hartenstein, ARGENTINA, 13’

Big di Daniele Pini, ITALIA, 14’

You are here di William McConnell, REGNO UNITO, 14’

Reality di Darya Shcherbakova, RUSSIA, 4’

Remue-Ménage di Lucien Hebrant, FRANCIA, 14’

In the soil di Casper Rudolf Emil Kjeldsen, DANIMARCA, 14’

Offshore di Lorenzo Follari, SVEZIA, 9’

Youth di Ignas Jonynas, UCRAINA, 7’

Programma

Ore 19.30

TuMiTurbi – Via de Cristoforis, 5

Aperitivo cortisonico

__________________________________

Ore 21

Cinema Teatro Nuovo Varese – Viale dei Mille, 39

Concorso Internazionale Cortometraggi

Prima somministrazione

__________________________________

Ore 23

Magazzini by Tumiturbi – Via de Cristoforis, 5

Focus “K-movies – Cinema (Nord)Coreano”

Pulgasari (불가사리)

di Shin Sang-ok e Chong Gon-jo

Corea del Nord, 1985, 95′

film in lingua originale con sottotitoli in italiano