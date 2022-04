Cortisonici Film Festival torna al Cinema Nuovo di Varese e fa il pienone

Dopo la prima affollata giornata, questa sera – venerdì 22 aprile – al Cinema Nuovo la seconda serata per il concorso internazionale di Cortisonici Film Festival, con altri nove cortometraggi in gara, questa volta in arrivo da Cina, Francia, Canada, Svizzera, Russia, Italia, Olanda e Stati Uniti. Ma la serata non si ferma qui: secondo appuntamento anche per Inferno, la sezione più beffarda del festival, che nei Magazzini by Tumiturbi dalle 23 a tarda notte porterà sullo schermo visioni scorrette ed estreme, tra zombie e film splatter.

Nella giornata di sabato 23 il festival varesino inizia dalla mattina alle 9.30 con Cortisonici Ragazzi, sezione della manifestazione dedicata ai lavori realizzati in contesti scolastici, progetti educativi e in generale da registi under 18. Nel concorso della sezione dedicata ai giovanissimi, sono diciassette i film in gara che saranno valutati dall’associazione COVO, oltre a due visioni fuori concorso: l’appuntamento è quindi per sabato 23 aprile alle 9.30 al Cinema Nuovo.

E sempre al Nuovo si torna anche per la serata finale, a partire dalle 21.00 di sabato 23, con gli ultimi sette film gara, in arrivo da Libano, Francia, Svizzera, Singapore, Stati Uniti, Finlandia e Francia, a cui poi seguirà la premiazione finale.

Segno della ritrovata normalità, oltre al fatto di essere tornati in sala per assistere alle visioni sul grande schermo, anche l’arrivo in questi giorni nella città di Varese, per presentare i film in gara, di registi e attori dall’Italia e dall’estero, come Lucien Hembrant, giovane regista francese di Remue Menage, gli svizzeri Kim Culetto e Ilia Baumeier di Abhauen, Ettore Scarpa di Chiusi alla luce, Paul Bouisset di Quand vient la haine, il finlandese Jimi Rosling di Mushrooms for the soul.

Tutti i dettagli su cortisonici.org