Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 29, 30 aprile e 1 maggio

Domenica 1 maggio torna a Varese il corteo per la Festa dei Lavoratori. Tanti sono gli appuntamenti per il fine settimana tra videogiochi, natura, arte e musica. La redazione sarà presenta alla “Fa’ la cosa giusta“, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

SPECIALE VA IN GIRO

VARESOTTO – Se vi siete persi qualche tappa potete rivedere il tour di VareseNews a piedi e in bicicletta alla scoperta lenta della provincia di VareseVa in Giro – Guarda il tour

EVENTI

VARESE – Torna a Varese il corteo del Primo Maggio, e pensa alla pace. Il corteo, dopo il concentramento delle 9, partirà da piazza della Repubblica alle 9.30 e vedrà gli interventi in piazza Monte Grappa: tra loro anche una sindacalista ucraina – Tutte le informazioni

MILANO – VareseNews partecipa a “Fa’ la cosa giusta” con la Via Francisca e tutti i giornali del network V2Media. Il nostro giornale sarà presente nei tre giorni della fiera con uno stand dove potrete trovare materiale informativo e incontrare giornalisti e amici di VareseNews- Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Angoli fioriti e vie colorate, torna Garabiolo in fiore. Giunto alla VII edizione, l’evento è organizzato dagli Amici di Garabiolo e permette di visitare la piccola frazione tra i colori e i profumi dei fiori, un viaggio alla scoperta della bellezza della natura, armonicamente inserita nel borgo – Tutte le informazioni

VERBANIA – A Verbania una sfida sul campo da calcio per la pace. L’evento è organizzato dall’associazione May Way e vede in campo professori, mondo dell’associazionismo e calciatori. Appuntamento per il 30 aprile – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Arte, musica, letteratura e laboratori in piazza con il Centro Artecultura Bustese. Torna la tradizionale manifestazione organizzata da Cab: tanti eventi e quattro corner dove sperimentare le diverse arti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Videogiochi, fumetti, fandom e giochi da tavolo: a Malpensafiere torna Milano Comics and Games. Si svolgerà sabato 30 aprile e domenica 1 maggio a Malpensa Fiere Busto Arsizio. La popolare kermesse raddoppia gli spazi per soddisfar intere generazioni cresciute a cartoons e videogames a partire dagli anni ’80 – Tutte le informazioni

BESNATE – Con “Live game – Caccia al delitto su Agatha Christie” la sfida è a squadre. Dress code anni ’40 e partecipazione gratuita a squadre (dagli 11 anni) per l’evento del 30 aprile alle 16 al Parco Aldo Moro con Teatro Oplà – Tutte le informazioni

VALGANNA – Alla scoperta della chiesetta di Santa Croce a Campobella di Ganna con il Fai Varese. Il ritrovo è per la giornata di sabato 30 aprile. Le visite sono in programma, su prenotazione, per tutta la giornata – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – “L’inviato di guerra”, Toni Capuozzo a Sesto Calende. Il giornalista a Sesto Calende domenica primo maggio. Appuntamento in sala consiliare alle 17:00 – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 1 maggio Creanza Creative Spring Market torna a Villa Paradeisos a Varese. All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre cinquanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo – Tutte le informazioni

LEGNANO – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Legnano domenica 1 maggio. Il mercato di qualità sarà al solito ospite della Contrada La Flora per la tradizionale “Festa del pane” – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino una messa per ricordare il genocidio del popolo armeno. Sabato 30 aprile alle 18 nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo la messa alla presenza del responsabile della Chiesa armena ortodossa d’Italia padre Tirayr Hakobyan – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Frecce Tricolori nel blu: a Volandia la festa per i 60 anni della Pattuglia Acrobatica. Il museo vicino a Milano Malpensa si arricchisce di un nuovo aereo, un esemplare originale della celebre formazione acrobatica. Sabato un evento con convegno e testimonianze – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago la grande camminata di Scodinzoland. Una mattina di movimento e un momento di formazione per cani e conduttori, grazie all’associazione Scodinzoland e a Free Runners Team – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago torna la festa di Santa Croce. Dopo due anni di fermo per la pandemia riprende la patronale dedicata alla Sacra Spina, una tradizione che esiste da 452 anni. I primi eventi sabato 30 – Tutte le informazioni

IL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 29, 30 aprile e 1 maggio sul Lago Maggiore. Dalla cucina creola agli incontri con gli autori, un fine settimana ricco di eventi sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

BRUNELLO – “Ragazze e madri” e apertura mercatino solidale dei prodotti artigianali ugandesi. Domenica 1 maggio 2022 Good Samaritan racconta il progetto “Ragazze Madri” attraverso un incontro di poesia, musica, fotografie, video e riflessioni – Tutte le informazioni

SOLBIATE ARNO – Burraco solidale per Telethon con l’Avis di Solbiate Arno. Appuntamento alla Mensa Carabelli per un pomeriggio tra divertimento e solidarietà. Prenotazioni entro il 29 aprile – Tutte le informazioni

CAIRATE – Panchine con numeri telefonici antiviolenza. A Cairate la “Forza è donna”. Da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio il Comune organizza una serie di iniziative, incontri e mostre per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a un problema troppo spesso sottaciuto – Tutte le informazioni

VARESE – Ubuntu porta a Varese una giornata dedicata a multiculturalità e inclusione. Il primo maggio il parco di Villa Mylius ospiterà dalle 11 diversi laboratori e workshop per una giornata che racconti le tante comunità straniere che vivono nella nostra città, al fine di promuovere la fraternità e la pace – Tutte le informazioni

LIBRI

SOMMA LOMBARDO – Le passeggiate letterarie lungo il canale Villoresi a Somma Lombardo. Alla scoperta del gioiellino di Somma Lombardo con le guide naturalistiche del Parco del Ticino e la scrittrice Roberta Russo – Tutte le informazioni

VARESE – Roberto Cenci presenta il suo libro: “I poeti di via Margutta”. Roberto Cenci, scrittore, esperto ambientale e consigliere regionale M5s, presenta il suo libero alla presenza del sindaco Galimberti – Tutte le informazioni

LUINO – “Novecento inquieto. Calvino, Pasolini e altri cattivi maestri” al Verbania di Luino. Interverrá Gianmarco Gaspari, docente di Letteratura Italiana presso il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Universitá di Varese-Como – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Letture Viggiutesi, la presentazione al Parco Borromeo di Viggiù. Questo è il primo libro che esce grazie alla SOMS di Viggiù, al suo “Centro di Studi per la Storia delle Arti, Tradizione, Territorio. Viggiù-Varese nel Contesto Insubrico – Tutte le informazioni

MUSICA

BESOZZO – Marco Denti e Mauro Zambellini per parlare di musica e letteratura al Musical Box. Appuntamento sabato 30 aprile alle 17 con una doppia presentazione – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Immersione nella storia della musica al castello visconteo di Fagnano Olona – Tutte le informazioni

MUSICA – Primo maggio di musica al Sacro Monte. Due concerti nel pomeriggio alle 16 e 30 in casa Pogliaghi e alle 18 e 30 in santuario alla sera. Il primo appuntamento è a casa Pogliaghi il secondo alle 18 e 30 – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – La musica è un lavoro, se ne parla in biblioteca a Gazzada Schianno. Sabato 30 aprile alle ore 21 nella Sala Polivalente in concomitanza con la festa dei Lavoratori del 1 maggio conferenza con il musicologo Franco Fabbri, ex chitarrista, cantante e compositore negli Stormy Six – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – A Varese la mostra “Sguardi capovolti, quando l’incontro rovescia i punti di vista”. Dal 30 aprile al 10 maggio, al Salone Estense di Varese, la mostra fotografica di Medici con l’Africa Cuamm, tratta dall’archivio storico, che propone un viaggio nelle relazioni umane e nell’incontro con l’altro – Tutte le informazioni

VARESE – La primavera arriva alla Lavit&Friends Gallery. La magia delle opere di Massimo Barlettani fioriscono nel centro di Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Visite guidate a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio tra le mostre del Festival Fotografico Europeo. Le visite guidate, gratuite e su prenotazione, sono dedicate al pubblico degli adulti e si svolgeranno sabato 30 aprile, sabato 7 maggio, sabato 14 maggio e sabato 21 maggio – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Dall’Annunciazione alla Resurrezione: a Castiglione Olona una mostra di Giovanni Beluffi. La mostra che sarà inaugurata sabato 2 aprile, è inserita nel percorso di visita del Museo civico Branda Castiglioni e sarà visitabile fino a domenica 1 maggio – Tutte le informazioni

SARONNO – Il foyer del Giuditta Pasta di Saronno si colora di arte con l’artista Enrico Cazzaniga. Al Teatro di Saronno un’inedita installazione sensoriale e ludica. Sarà inaugurata pubblicamente sabato 30 aprile alle ore 18:00 – Tutte le informazioni

MALNATE – SOLBIATE CON CAGNO – Iniziano le domeniche d’arte al Mulino del Trotto della Valle del Lanza. Domenica 1 maggio la prima esposizione di “Arte in Trotto”, la rassegna artistico/culturale aperta a tutti gli appassionati di pittura, fotografia, artigianato ed altre forme espressive legate ai temi della natura – Tutte le informazioni

CAIRATE – Studentesse “cicerone“ al monastero di Cairate. L’iniziativa per conoscere un immobile di pregio ricco di storia e arte oggi adibito a museo e area espositiva – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – 10 artisti per Castiglione Olona, in mostra la creatività. Ultimi giorni per visitare la rassegna artistica “10 artisti per Castiglione Olona”, curata da Kubeart Associazione Artistica e dal Maestro Enrico Milesi – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Civico 3 di Gallarate un reportage da Delhi, Agra, Bhopal e Mumbai della fotografa Silvia Alessi. Dal 1° al 22 maggio 2022 nell’ambito del 10mo festival fotografico europeo Silvia Alessi porta in mostra le foto dedicate a donne vittime di attacchi con l’acido e donne oggetto di emarginazione a causa della loro pelle albina – Tutte le informazioni

TEATRO

COMO – A Cardano al Campo in scena lo spettacolo Like. Lo spettacolo è dell’Associazione Culturale Teatro in Mostra di Como. Aperte le prenotazioni – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Commedia teatrale “Serata Omicidio” al teatro San Carlo di Leggiuno. Commedia teatrale con la Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

SPORT

GAVIRATE – Sulle strade di Gavirate si pedala con Ciclavis. La pedalata è proposta dall’AVIS Comunale di Gavirate con il supporto tecnico della Società Ciclistica Orinese e di Ciclovarese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Al Castello di Monteruzzo per la Giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong. Succede anche in provincia di Varese, con la scuola Itcca Italia: sabato 30 aprile dalle 10.00 alle 11.30 al Parco del Castello del Monteruzzo a Castiglione Olona – Tutte le informazioni

LUVINATE – Dopo due anni di stop torna lo Scarpone Luvinatese. Saltate a causa della pandemia le edizioni 2020 e 2021, quest’anno torna il 1º Maggio, come da tradizione una delle storiche corse in montagne della provincia di Varese – Tutte le informazioni