Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 8, 9 e 10 aprile

Il sole e il vento ci faranno compagnia durante il ricco weekend che sta per arrivare. Dal lago alla montagna molti sono gli appuntamenti dai concerti, alle mostre agli eventi. Ecco gli appuntamenti dell’Agenda di VareseNews.

EVENTI

GOLASECCA – Presentazione al Gam di Golasecca per il nuovo numero della rivista Sibrium. L’appuntamento è per domenica 10 aprile, alle 10.30, nella sala del Gam – Golasecca Archeologia Multimediale – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona due Pietre d’Inciampo in memoria di Emilio Comi e Giuseppe Sulmincio. L’evento si svolgerà sabato 9 aprile alle ore 10 alla Biblioteca Civica cittadina e sarà patrocinato dalla Provincia di Varese e dal Comune – Tutte le informazioni

LAVENO – ISPRA – Andar per ville e giardini tra Laveno e Ispra. Dopo la visita al parco privato di Villa Intragnola a Laveno, vi aspetta un altro pomeriggio sul lago Maggiore immersi nel verde del parco di Villa Brivio Sagramoso – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Domenica 10 aprile, Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo. L’evento promette incanto e meraviglia a tutti i visitatori che nella cornice del Castello Visconti di Somma Lombardo saranno accolti dall’atmosfera colorata e unica che gli artigiani sanno trasmettere. Un’occasione per trascorrere una piacevole domenica con la famiglia e gli amici tra natura e cultura, in un’atmosfera di relax e festa – Tutte le informazioni

TRADATE – Dopo due anni torna il Luna Park di Tradate. Oltre 30 attrazioni per tutte le età animeranno la piazza Mercato da venerdì 8 a lunedì 18 aprile, tante le novità per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Maria nell’arte tra Oriente e Occidente: incontro a Somma Lombardo. La conferenza che viene proposta a cura diEmanuela Fogliadini, docente di Teologia ortodossa e Arte e Teologia all’Istituto superiore di Studi Religiosi di Milano – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – A Castellanza torna la Festa di Primavera. Domenica 10 aprile, in viale Lombardia, giornata di festa per dare il benvenuto alla Primavera con mercatino hobbisti, stand gastronomico e iniziative per i più piccoli – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Borscht e spesa sospesa: a Induno Olona un’edizione speciale del Mercato della Terra dedicata all’Ucraina. Sabato 9 aprile al Mercato della Terra del Piambello, sapori e musica ucraini, solidarietà e le tradizionali bancarelle dei produttori selezionati da Slow Food – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Apertura dello show room di Good Samaritan ODV a Brunello. Domenica 10 aprile, dalle 14.00 alle 19.00, l’Associazione Good Samaritan ODV organizza un’esposizione dei prodotti artigianali africani realizzati dalle donne vulnerabili del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” di Gulu, nord Uganda – Tutte le informazioni

VARESE – Visita al cimitero di Giubiano con l’associazione Mazziniana. L’appuntamento è per domenica 10 aprile alle ore 10 alla lapide e dal cippo posti all’esterno dell’entrata cimiteriale di via Maspero – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 10 aprile Creanza Creative Spring Market nella cornice di Villa Paradeisos a Varese. All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre cinquanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo – Tutte le informazioni

LUINO – Uno Stabat Mater “Sulle tracce dell’Addolorata” a Luino. Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino, la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo e l’associazione Ammira di Varese propongono una serata per l’8 aprile – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Riprendono gli incontri dell’Auser di Busto Arsizio con una chiacchierata in dialetto. L’appuntamento dedicato ai proverbi è per le 15 di venerdì 8 aprile nella sede dell’associazione – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – A Cuasso al Monte si impara l’arte del fumetto con una disegnatrice Disney. Il corso partirà sabato 9 aprile in biblioteca e sarà tenuto da Anna Marabelli, disegnatrice della Disney – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dell’8,9 e 10 aprile sul Lago Maggiore. Dal ritorno della sagra del capretto in Val Vigezzo ai laboratori per bambini nel Basso Verbano: una selezione di appuntamenti nel weekend dell’8,9 e 10 aprile – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND A SARONNO – 9 e 10 aprile, un weekend ricco di eventi nel Saronnese. Secondo weekend di aprile che si preannuncia con un tempo soleggiato e mite, ideale per fare passeggiate o godersi l’aria aperta. Ci sono eventi per tutti i gusti: dalle gite immersi nella natura, spettacoli a teatro e musica live, ma anche solidarietà – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND A SESTO CALENDE – Dal gran fondo di Mountain Bike ai labirinti fotografici: il weekend di Sesto Calende. Le nuvole di sabato lasceranno spazio a una calda domenica. Imperdibile l’appuntamento radiofonico di Sesto alle 7, la corsa ciclistica del Velo Club l’occasione per salire in sella e scoprire la città – Tutte le informazioni

SCUOLA E UNIVERSITA’

VARESE/COMO – Porte aperte all’università a Varese e Como: torna l’Open day in presenza all’Insubria. Dopo due anni l’ateneo torna ad aprire le porte alle aspiranti matricole, con un fitto programma di incontri nel Campus di Bizzozero, nel Chiostro di Sant’Abbondio e nel polo scientifico di via Valleggio a Como – Tutte le informazioni

SCUOLA – L’Istruzione tecnica superiore si presenta: ecco come conoscere i 4 ITS della provincia di Varese. Sabato 9 aprile Malpensafiere e Aeroporto ospiteranno l’evento aperto a famiglie, scuole e studenti per conoscere i percorsi post diploma assieme a imprese, docenti, studenti ed ex studenti – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Allo Spazio Yak di Varese arriva un thriller “da museo”. Sul palcoscenico lo spettacolo “Habitat” della compagnia Teatro Campestre (Ge-Pd) di Elisabetta Granara – Tutte le informazioni

SARONNO – Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere al Giuditta pasta di Saronno con la commedia “Bloccati dalla neve”. È una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse sia per carattere sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità. Appuntamento al 9 e 10 aprile – Tutte le informazioni

GERENZANO – Al teatro di Gerenzano lo spettacolo di burattini “Tenace il drago della pace”. L’iniziativa gratuita è proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano ed è aperta a tutti i bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Al teatro di Varese il musical “Il libro della Giungla”. Torna il più amato Family Musical in Italia con la regia di Ilaria Deangelis con Juliana Moreira ed uno straordinario cast di cantanti attori e ballerini – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro Condominio di Gallarate “Coppie felicemente infelici”. Venerdì 8 aprile alle 21 una divertente commedia che racconta le umane fragilità, in cui si prendono di mira le piccole insopportabili abitudini che minano l’amore – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

SARONNO – Seconda raccolta straordinaria per l’Ucraina da Casa di Marta a Saronno. Appuntamento venerdì 8 (dalle 11 alle 15) e sabato 9 aprile (dalle 8.30 alle 12.30) in via Petrarca a Saronno – Tutte le informazioni

PASQUA 2022 – A Busto Arsizio torna il pranzo solidale per Pasqua. Ecco come donare. Anche a Pasqua la macchina della solidarietà di Busto Arsizio si mette in moto per permettere anche alle persone più in difficoltà di festeggiare. Ecco tutte le indicazioni per donare qualcosa a chi ne ha bisogno – Tutte le informazioni

MUSICA

SARONNO – A Saronno torna la fiera del disco in Corso Italia. Appuntamento domenica 10 aprile dalle 10 alle 18. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Saronno ed è prevista nel rispetto delle regole sanitarie in vigore – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno il recital pianistico del giovane talento Paolo Ehrenheim. L’evento è gratuito ed è proposto dall’associazione culturale Le Stanze della Musica – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto benefico per sostenere i lavori di recupero del parco di Casa Pogliaghi. Sabato 9 aprile si terrà il concerto “À la mémoire de Federico Garcia Lorca” del Duo Lorca: Federica Gatti al violino e Salvatore Tirone al pianoforte – Tutte le informazioni

VARESE – “Omaggio ad Astor Piazzolla” all’Università dell’Insubria. L’appuntamento è venerdì 8 aprile alle 18 nell’Aula Magna di via Ravasi 2 a Varese – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Irene Accardo in concerto al Teatro di via Dante a Castellanza. La giovanissima pianista sarà la protagonista del concerto in programma domenica 10 aprile della rassegna Ladri di Note – Classica a Castellanza – Tutte le informazioni

GALLARATE – La Passione e la Resurrezione di Cristo attraverso la musica nella basilica di Gallarate. In vista della Pasqua appuntamento con la corale San Cristoforo. Tutti i brani, che sono stati composti da autori contemporanei, sono legati ad un momento preciso della narrazione della Passione – Tutte le informazioni

VARESE – Appuntamento con il John Paul II choir all’auditorium del liceo musicale di Varese. L’Arcobaleno di Nichi ha organizzato uno concerto dove pop, gospel, rock si fonderanno a sostegno della ristrutturazione della residenza “Il Faro”, insieme alla Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al circolo Gagarin di Busto Arsizio arriva il soul newyorkese dei Sugar Sugar. Il gruppo statunitense arriverà a Busto Arsizio domani, venerdì 8 aprile: è la loro seconda volta in Italia – Tutte le informazioni

AZZATE – I Greensleeves Gospel Choir ad Azzate, un concerto “che fa del bene”. Appuntamento sabato 9 aprile alle ore 21 al Teatro Castellani. Un’ occasione per ascoltare buona musica gospel e sostenere un importante progetto sociale – Tutte le informazioni

MUSICA/CINEMA – Omaggio a Ennio Morricone all’oratorio di Schianno. L’appuntamento è per domenica 10 aprile alle 17 e 30. Obbligatori: prenotazione, super green pass e mascherina – Tutte le informazioni

BESOZZO – Il chitarrista newyorkese Jaime Dolce e il suo power trio in scena a Besozzo. Il terzo appuntamento della rassegna guarda decisamente verso il rock. L’appuntamento è per venerdì 8 aprile, alle 21 e 30 – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Il Giappone dell’eclettico e visionario Tom Porta alla Galleria Punto sull’Arte di Varese. Il vernissage della sua mostra personale dal titolo “Gaijin / Lo Straniero” si terrà sabato 9 aprile dalle 17 alle 19 – Tutte le informazioni

VARESE – Studenti del Daverio Casula ciceroni alla mostra sul Giappone al Castello di Masnago. Una bella iniziativa dei Musei Civici. Le visite si svolgeranno il 9 aprile dalle 09:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:00. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

MUSEI BAMBINI – Dieci attività in dieci musei per Disegniamo l’arte 2022 tra Varese e provincia. Visite e laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni tra sabato 9 e domenica 10 aprile nei musei di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Besano, Castelseprio e Angera – Tutte le informazioni

GALLARATE – Matita e taccuino al Maga per conoscere e disegnare le opere. Visita-Laboratorio per famiglie all’interno Disegniamo l’arte, evento promosso da Abbonamento Musei Lombardia – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese appuntamento con l’arte domenica 10 aprile. L’evento è dedicato a bambini e ragazzi fino ai 14 anni, che avranno modo di scatenare la fantasia con il kit da disegno preparato per loro. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I musei di Busto Arsizio aprono le porte alle famiglie. Dalla giocomerenda a palazzo Cicogna a “Stilisti per un giorno” al Tessile: le iniziative a misura di bambino nei musei bustocchi – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa la mostra fotogratica “Tua Sorella”, di Veronica Barbato. È dedicata alla tragica scomparsa della sorella che l’artista trasforma in un’icona, con più di 90 opere vibranti e intime – Tutte le informazioni

BESNATE – “A riveder le stelle”: la mostra degli artisti besnatesi in municipio. Dodici artisti di Besnate hanno organizzato delle opere, traducendo con la propria sensibilità i testi dei ragazzi delle medie sul post-pandemia – Tutte le informazioni

SPORT

ARTI MARZIALI – Il “Trofeo delle Regioni” di karate fa tappa a Busto Arsizio. In gara domenica 10 aprile le giovani “cinture nere” tra i 15 e i 21 anni, selezionati dai singoli comitati regionali italiani. L’organizzazione è della polisportiva Bu Do Kan – Tutte le informazioni

VARESE – A EcoRun un evento speciale “In difesa delle donne”. I maestri di Arashi 21100, associazione sportiva dilettantistica di judo, dimostreranno con tecniche di difesa personale come le donne possano proteggersi quando incorrono in situazioni pericolose – Tutte le informazioni

VARESE – Una biciclettata per Legambiente e Fiab Ciclocittà in occasione di Ecorun Varese. Il 9 aprile, nell’ambito della manifestazione le due associazioni organizzano una pedalata per le vie della città con partenza da piazza Monte Grappa alle 15 – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Pomodori, fragole e sfruttamento: al Salone Estense si presenta Oro Rosso. Stefania Prandi, autrice del libro, dialogherà con Tiziana Bianchini, Responsabile Area Immigrazione e Tratta degli esseri umani per Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione. a Moderarle, Chiara Ronzani di radio Popolare – Tutte le informazioni

SARONNO – Un sabato in Biblioteca a Saronno per leggere insieme, in silenzio. Sabato 9 aprile dalle ore 11 alle ore 13 nella Biblioteca di Saronno si propone un insolito incontro per giovani che amano leggere: il Silent Book Club – Tutte le informazioni