Countdown per Cantine&Motori, il più grande wine event alle porte di Milano

Se il 2021 è stato l’anno della ripartenza per il vino italiano, il 2022 vuole essere l’anno di una vera e propria rinascita per il settore vitivinicolo, agricolo e gastronomico più in generale. L’importanza del Made in Italy nell’ambito agroalimentare vuole, e deve essere, il punto di svolta per la crescita del nostro paese a livello internazionale. Dalla terra e dal mare alla tavola, i prodotti del nostro territorio sono eccellenti, sani e sono una delle più grandi ricchezze di cui ci vantiamo in tutto il mondo.

In questo scenario di positività, Cantine&Motori (clicca qui per scaricare la locandina) nasce con l’intento di diventare un punto di riferimento e un luogo di aggregazione dove produttori e consumatori si incontrano per condividere le proprie passioni. Alla sua prima edizione, è infatti rivolta ad un pubblico di appassionati e Wine Lovers che dopo un periodo di chiusure forzate, vogliono tornare a scoprire le esperienze da vivere in cantina. Molto più che una semplice fiera.

Cantine&Motori è tutto questo, ma non solo. Sarà un evento totalmente innovativo dove vino, cibo e motori si uniscono alla perfezione per creare un’atmosfera unica a due passi da Milano. Per la prima volta, alcuni tra i settori più importanti dell’economia italiana si incontrano e uniscono le proprie forze per dar vita a una manifestazione caratteristica tutta da scoprire e assolutamente da non perdere. Oltre ai produttori di vino, birra e distillati ci sarà, infatti, un’esposizione di auto e moto d’epoca, e non solo, per gli amanti delle due e quattro ruote che vogliono vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.

Durante tutta la durata dell’evento ci saranno masterclass, show cooking, food trucks con differenti offerte di street food, area bambini e concerti serali nei giorni di venerdì e sabato.

