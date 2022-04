Cresce la passione per il vino a Casciago: nuove viti in via Valletta

Cresce la passione per il vino e crescono gli appezzamenti di terra dedicati alla coltivazione delle viti a Casciago, grazie al marchio Emotion Wine, creatura di Roberto Bianchi, 40enne giardiniere e viticultore.

In via Valletta a Casciago, dopo un lungo corteggiamento, è riuscito ad allargare la propria vigna, comprando anche una porzione di terreno nella parte che sovrasta il primo appezzamento di terra coltivato, di cui abbiamo parlato lo scorso aprile 2021 QUI.

Insieme ai suoi collaboratori e con il lavoro delle proprie mani ha piantato mille viti Kerner, un vitigno semi-aromatico a bacca bianca di origine austro/tedesca, mentre altre due mila di Syrah (vitigno a bacca nera) saranno piantate a breve.

Queste novità portano a oltre 10 mila le viti di Emotion Wine, 8 mila a Casciago in via Valletta tra la parte “superiore” e quella “inferiore”bianco, più le 2 mila di Masnago, all’interno di via Giordani, immerse in una zona verde tra prati e sentieri, in mezzo alla natura.

A giugno arriverà la prossima tornata di vini, il bianco, lo spumante e il rosè: «Ci siamo allargati – commenta Bianchi -. Questa nuova iniziativa è un segnale per tutti: noi ci crediamo, non ci arrendiamo, nonostante tutto, nonostante il fatto che ogni volta che si accende la televisione o si apre un giornale viene da piangere. La produzione dello scorso anno è andata bene, i nostri vini si possono trovare nei locali e nelle rivendite della zona. Come si fa a trovarci? Si viene in vigna, si deve toccare e annusare quello che facciamo. Ma stiamo anche lavorando per aprirci ai social, ci arriveremo. Ora aspettiamo la pioggia, manca da troppo tempo».