Croce Rosse di Luino premia volontari, cittadini e imprese per l’attività svolta durante la pandemia

Per celebrare l’impegno di tanti di volontari di Croce Rossa durante questi anni di pandemia e lo spirito di abnegazione nel soccorso, nell’assistenza sociosanitaria, nelle attività d’emergenza e in quelle sociali, il Comitato di Luino e Valli ha organizzato domenica 3 aprile, davanti alla sua sede, l‘inaugurazione di una targa celebrativa.

«Un targa che non vuole commemorare i morti, ma celebrare l’impegno, la passione, la professionalità dei volontari e dei dipendenti della Croce Rossa di Luino e Valli – ha detto il presidente Pierfrancesco Buchi – Entrando in Luino si potrà notare a vista d’occhio il simbolo della nostra appartenenza associativa, ma anche patriottica. Chiunque potrà subito capire che questo è un territorio che aiuta, che risponde ai bisogni, fatto da donne e uomini straordinari che in tante diverse realtà sono ispirati dagli stessi valori: quei valori che durante la pandemia hanno fatto fare squadra a tanti volonterosi cittadini».

Nell’occasione il presidente nazionale Francesco Rocca ha consegnato delle benemerenze a cittadini ed imprese che più di altri nel 2020 hanno aiutato il Comitato di Luino e Valli ad affrontare l’emergenza sanitaria e sociale dovuta al Covid-19: Ferrante Lavorato della ditta INCA, Giuseppe Niesi e Fausto Pizzoni della ditta CUMDI, Hermann Frank, Hussesin El Dorr e Carla Agudio. Chi donando importanti forniture di materiale sanitario e mascherine, chi mettendo a disposizione spazi e strumenti per la gestione delle attività sociali e chi dando supporto gratuito e professionale nei presidi tamponi.

Marco Magrini, sindaco di Masciago Primo e coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza Covid-19 dell’Ats Insubria, è poi intervenuto in rappresentanza dei tanti Amministratori pubblici presenti portando la testimonianza del lavoro svolto durante l’emergenza in sinergia con la Croce Rossa in tutta la provincia di Varese. Ha inoltre ricordato l’impegno della rete di volontari che si è costituita e ha fatto una promessa: «Porterò Guido Bertolaso alla tradizionale Foundation Dinner organizzata dalla Croce Rossa di Luino e Valli. Sarà un’occasione per onorare ancora di più l’impegno degli operatori di CRI nella comunità luinese».

A seguire oltre 100 volontari hanno ricevuto la benemerenza “Il tempo della Gentilezza” per il lavoro svolto durante la pandemia.

A premiarli è stato Mirto Crosta, vice presidente regionale CRI Lombardia, che ha voluto evidenziare quanto un piccolo Comitato di CRI come Luino, non è secondo a nessuno. «Siete sì un comitato piccolo ma avete una gran voglia di lavorare. Il nostro operato si basa certo sui nostri sette principi ma soprattutto sulla voglia di aiutare. E voi ne avete tanta, grazie a tutti», ha concluso Crosta.

Tante le autorità del territorio presenti: Mirto Crosta, Vice Presidente Croce Rossa Regione Lombardia; Mario Grassi, Presidente Croce Rossa dell’Insubria; Sabina Campi, Direttore Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Provincia di Varese; Enrico Bianchi, Sindaco di Luino; Marco Fazio, Sindaco di Germignaga; Ermes Colombaroli, Sindaco di Porto Valtravaglia; Luciano Pezza, Sindaco di Castelveccana; Daniele Boldrini, Sindaco di Brezzo di Bedero; Domenico Rigazzi, Sindaco di Cremenaga; Massimo Mastromarino, Sindaco di Lavena Ponte Tresa; Marco Magrini, Sindaco di Masciago e coordinatore dell’Unità di Crisi Covid Provincia di Varese; Giusy Giordano, Sindaco di Brissago Valtravaglia e Presidente Rotary Alto Verbano; Alberto Frigerio, Vice Presidente Fondazione Mons. Comi; Laura Tamborini, Presidente Lions Club Luino; Comandante Roberto Notturno dei Carabinieri di Luino e il Luogotenente Trombetta della Guardia di Finanza di Luino.