A Cuasso al Monte si impara l’arte del fumetto con una disegnatrice Disney

La biblioteca comunale di Casso al Monte, in collaborazione con Varese Corsi, organizza un corso di fumetto che prenderà il via sabato 9 aprile e che sarà tenuto da Anna Marabelli, disegnatrice della Disney.

Per cinque incontri, sempre al sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17 in Biblioteca, si potranno apprendere i segreti per la creazione dei personaggi, per fargli esprimere emozioni e farli “muovere” all’interno delle inquadrature tipiche del fumetto. Ma soprattutto, dicono gli organizzatori, si disegnerà molto.

Il corso è aperto a tutti, a partire dai 13 anni.

Per informazioni su costi, materiali e iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca, chiamando il numero 0332 929070 oppure scrivendo a biblioteca@comune.cuassoalmonte.va.it

Informazioni anche sul sito di Varese Corsi