“Cuore e dintorni”, un incontro dedicato alle donne sui rischi cardiovascolari

“Dedicato a te, donna – Cuore e dintorni dalla parte della donna” è l’incontro in programma a Luino e a Varese, organizzato su iniziativa della Dott.ssa Battistina Castiglioni, Direttore del Dipartimento CardioToracoVascolare dell’ASST Sette Laghi. Un momento di incontro dedicato alle donne sui temi: il rischio cardiovascolare, l’infarto, lo scompenso cardiaco, la cardiochirurgia, aorta e dintorni.

A Luino l’incontro è in programma per il 20 aprile, a Palazzo Verbania, alle 18, a Varese per il 21 aprile, nella Hall dell’Ospedale, alle 17.

Intervengono:

Battistina Castiglioni – Massimo Bignotti -Alberto Limido -Andrea Musazzi – Matteo Tozzi – Monica Gianni – Caterina Facciolo – Valentina Guida – Roberta Giani – Francesca Ceriani -Federica Torchi – Maria Cristina Cervarolo.