Curato e liberato dalla Lipu il gheppio rimasto incastrato in un capannone di Gallarate

Sono animali che nidificano nei boschi e cacciano in aperta campagna ma non disdegnano anche la città, sui tetti più alti, nutrendosi di piccoli passeri e storni. È il gheppio, una sottospecie di falco, e uno di loro è stato protagonista di una brutta avventura: durante una delle sue scorribande a Gallarate è rimasto incastrato in un capannone della città.

Per sua fortuna a prendersene cura sono stati i volontari della Lipu, sezione di Gallarate, che lo hanno liberato, curato e rifocillato. Quando l’animale è tornato in perfetta salute è stato liberato nella campagna gallaratese. Un’opera di bene resa possibile grazie a Costante Cavallaro e alle volontarie Lipu Silvia e Sabrina che si sono occupate del trasporto dell’animale.

Il video della liberazione