A Cuveglio 82 famiglie senza elettricità per un giorno, un residente: “Denuncio Enel”

Ci sono 82 utenze in via Breira a Cuveglio che da troppo tempo vivono veri e propri disagi a causa delle interruzioni di energia elettrica. Quella di oggi (sabato), iniziato alle 9 e risolta solo alle 17, è solo l’ultima interruzione di energia elettrica per gli abitanti della zona che si trova proprio dietro il municipio.

Giorgio Meina è un residente della via ed è deciso: «Questa volta vado dai Carabinieri a denunciare Enel per interruzione di pubblico servizi. Ci sono dieci gradi fuori e da tutto il giorno siamo senza energia elettrica – racconta -. Dieci giorni fa un bravo tecnico è venuto da noi e ci ha ripristinato la corrente ma ci ha anche avvisati che il guasto non era risolto e che sarebbero dovuti arrivare altri tecnici per risolvere il problema definitivamente. Da allora non si è visto più nessuno e siamo di nuovo al buio».

Il signor Mona è stanco di questa situazione che si ripete da molto tempo: «Me l’ha detto lo stesso tecnico, la società continua a tagliare personale e chi è rimasto non riesce più a garantire la qualità del servizio. Eppure io pago regolarmente le bollette ma in cambio cosa mi viene dato? Un servizio non da paese civile. È un mio diritto incontrare un dirigente di Enel distribuzione della zona perchè ed è un mio diritto avere delle spiegazioni».