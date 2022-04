Da Rovello Porro a Rescaldina tanti complimenti a Gianluca D’Ambros, campione nazionale ACSI Granfondo

Dopo tre anni conclusi al secondo posto nazionale, per Gianluca D’Ambros, appassionato sportivo di corse in mountainbike, è arrivato il momento dl meritato trionfo. Infatti, grazie all’ottavo posto in una manifestazione nel Bresciano, il campione di Rovello Porro, si è classificato primo nella classifica nazionale ACSI Granfondo.

La passione per la bici e per questo genere di gare è nata nel 2013, dopo la scoperta di una malattia che ha portato D’Ambros a praticare in maniera più costante l’attività agonistica. Da qui alla mountainbike il passo è stato breve. Gianluca ha capito ben presto di possedere doti che gli avrebbero permesso di raggiungere risultati importanti, come quattro titoli regionali e due secondi posti a livello nazionale.

Il successo di D’Ambros ha avuto eco anche nel Legnanese. Spiega infatti Umberto Paroni: «Condivido questa gioia con l’amico Gianluca, perchè proprio nel 2013 abbiamo vissuto l’esperienza di ASD Scatenati MTB, società di Rescaldina che aveva lanciato una serie di progetti destinati a tanti giovani. A distanza di anni, possiamo dire che abbiamo saputo sostenere nel modo giusto le potenzialità del nostro campione. Complimenti Gianluca».