Dai sentieri della resistenza alla mostra, tre giorni di celebrazioni a Sesto Calende per il 25 aprile

Saranno tre giorni – da domenica 24 a martedì 26 aprile – di celebrazioni a Sesto Calende per festeggiare la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. L’Anpi della città sul Ticino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha infatti organizzato un ricco programma di iniziative, dall’escursione sui sentieri della resistenza alla mostra di pittura che avrà luogo in sala consiliare.

IL PROGRAMMA DI INIZIATIVE:

DOMENICA 24 APRILE

Escursione a Baveno sui sentieri della resistenza: in collaborazione con il Cai di Sesto Calende l’Anpi ha organizzato un giro ad anello a Baveno, tra i monti Camoscio, Crocino e l’Alpe Vedabia, che avrò luogo domenica 24 aprile, ore 7. È possibile iscriversi entro il 22 aprile nella sede del Cai, il lunedì e il venerdì sera. In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata.

Posa della targa in onore di Don Luigi Madonini: domenica 24 aprile, ore 11:30, in Piazza Federico Berera Mario Varalli sarà l’oratore in occasione della targa dedicata al cofondatore del Cln sestese.

LUNEDI’ 25 APRILE

Celebrazioni ufficiali della liberazione: a partire dalle ore 11 dal monumento dei caduti partirà il corteo cittadino verso la sala consiliare.

MARTEDI’ 26 APRILE

Commemorazione dei partigiani: alle ore 10 la commemorazione in collaborazione insieme ad Anpi Dormelletto in memoria di Donetti, Imovilli e Ramelli, partigiani uccisi nella città sulla sponda piemontese il 26 aprile 1945, l’indomani della liberazione.

DA DOMENICA A MARTEDI’

Mostra di Pittura: In sala consiliare la mostra “Donne Resistenti”, proveniente dalla Casa delle donne “Anna Andriullo” Gallarate.