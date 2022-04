Dal cantiere a Milano riemerge una bomba: artificeri e vigili del fuoco la rimuovono

In un cantiere edile in via Gassman a Milano, durante le operazioni di scavo è stato rinvenuto un ordigno presumibilmente della seconda Guerra mondiale.

Immediatamente sono state allertate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sesto e Marcello, che arrivate sul posto hanno presidiato l’area e collaborato con gli artificieri dell’esercito, anche loro presenti in loco.

I militari hanno valutato l’entità dell’ordigno per permettere le operazioni di bonifica.

L’ordigno è stato successivamente messo in sicurezza e rimosso.