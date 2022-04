Dal gran fondo di Mountain Bike ai labirinti fotografici: il weekend di Sesto Calende

Il fine settimana da venerdì 8 a domenica 10 porta a Sesto Calende sport, fotografie e intrattenimento. Il weekend del Basso Verbano alternerà le nuvole di venerdì, che tuttavia registrerà massime di 21 gradi, alla soleggiata domenica segnata dall’ottavo Gran Fondo di Mountain Bike organizzato dal Velo Club Sestese in Viale Lombardia, nel rione Oca – dove si tiene il mercato del mercoledì.

GLI APPUNTAMENTI:

VENERDÌ 8 APRILE

Ore 19; SESTO ALLE 7 – Ritorna, come ogni fine settimana, uno degli appuntamenti radiofonici più apprezzati e seguiti sulle sponde a Sud del Lago Maggiore. Venerdì 8 aprile ‘Sesto alle 7’ sarà nuovamente in trasferta, dopo Taino e Castelletto Ticino, con tappa nella vicina Angera, dove festeggerà l’apertura del Bar Ristorante Indaco e il primo anno della nuova gestione all’Hotel Ponti per una puntata interamente dedicata alla città ai piedi della maestosa Rocca Borromea.

Ospiti di due speaker sestesi Fabio Barisone e Marco Limbiati, supportati dalle musiche di DJMauz, il sindaco Alessandro Paladini Molgora, assessori Valeria Baietti e Francesca Burattinello e il presidente della Canottieri Giorgio Vesco e la compagnia dialettale dei Piott.

Ore 21; LABIRINTI FOTOGRAFICI – venerdì 8 aprile in Sala Cesare da Sesto in Piazza Mazzini l’incontro del Fotovideoclub Verbano APS a cura di Cristina Moregola alla scoperta di un simbolo le cui radici risalgono all’antichità: il labirinto.

“Un itinerario all’interno di un simbolo antico e universalmente conosciuto alla scoperta delle forme originarie e dell’importanza che il labirinto ha avuto nelle diverse culture che ha attraversato a partire dalla preistoria fino all’età moderna”.

SABATO 9 APRILE

Raccolta di bene per i profughi ucraini: Dalla politica locale alle associazioni di volontariato, Sesto Calende di unisce nel nome della solidarietà.

DOMENICA 10 APRILE

Ore 7; GRAN FONDO MOUNTAIN BIKE – “C’è domenica e domenica”, così il Velo Club Sestese invita ad assistere all’ottava edizione del Gran Fondo di Mountain Bike. Per l’occasione l’associazione sestese ha organizzato un nuovo tracciato di Viale Lombardia ad Oca, frazione sestese che unisce Abbazia, Centro Storico e Sant’Anna.

Ore 9,30; ALLA RICERCA DELL’ORO PER “ESSERE BAMBINI” – Parte da Sesto Calende, ore 9,30, l’avventura alla ricerca dell’oro dell’associazione Essere Bambini. Insieme a Giorgio Bogni e Luigi Bellaria l’escursione guidata, 4 km di dislivello modesto per tre ore di camminata, nell’ansa di Castelnovate alla ricerca dell’oro ed attraverso la conoscenza della storia e dell’evoluzione geomorfologica della valle del Ticino. (Necessari stivali di gomma nello zaino, eventuale binocolo e contenitori per raccogliere campioni).

Per iscrizioni (posti limitati) e informazioni contattare l’associazione all’email esserebambini@gmail.com. L’evento è gratuito per i soci grazie alle donazioni del 5xmille.

PROPOSTE

