Dal lago alle montagne in treno, undici mete da raggiungere con Trenord

Trenord inaugura la bella stagione proponendo un nuovo ventaglio di “Gite in treno”, itinerari e idee per vivere il tempo libero e il turismo in Lombardia, verso località note e angoli nascosti, mete di sport, di svago, di cultura. Dall’azzurro dei laghi al verde delle alture; dalle attrazioni sportive e di divertimento ai luoghi d’arte: questo il mix delle proposte, ideate per valorizzare il treno come motore dello sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità, che registra una domanda in costante crescita.

Per farlo, Trenord ha scelto dei partner d’eccezione: è stata rinnovata per il secondo anno la collaborazione con Lonely Planet ed è stata realizzata con la casa editrice Bandusia una guida dedicata ai viaggi in treno per scuole e gruppi. Le iniziative di Trenord per il turismo sono state presentate a BIT, il più grande evento dedicato al turismo del futuro che quest’anno torna a svolgersi nei padiglioni di fieramilanocity. Il turismo in treno in Lombardia e le “Gite in treno 2022”

Dopo la pandemia, si torna a viaggiare in treno, anche nel tempo libero: durante la primavera e l’estate 2021 nei weekend Trenord ha registrato numeri di passeggeri che sfioravano il 100% delle frequentazioni pre Covid, mentre nei giorni feriali la percentuale era inferiore. Per intercettare questa domanda e in previsione della ripresa del turismo straniero, dopo un biennio in cui si sono registrati principalmente viaggiatori dalla Lombardia o da altre regioni italiane, Trenord ha ripensato le proposte per la stagione estiva nel programma di promozione turistica “Gite in treno”. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di favorire la scelta di un turismo sostenibile, sempre più urgente, valorizzando il potenziale di un’offerta che conta oltre 2174 corse nei giorni feriali e 1600 nei festivi, raggiungendo 476 stazioni.

“Gite in treno” avrà focus sulle mete outdoor, con idee per tutti i gusti: itinerari che uniscono treno e navigazione sui laghi d’Iseo, Como, Maggiore, Garda e di Lugano; sconti per l’ingresso ai parchi di Gardaland e Movieland; percorsi di sport sulle montagne o lungo le sponde dei fiumi lombardi, che al viaggio abbinano lo sconto per il noleggio di bici o e-Bike; convenzioni per raggiungere Via Francisca e Via Francigena. Sul sito di Trenord, al link www.trenord.it/giteintreno, e sull’App sono disponibili le informazioni sugli itinerari attivi; ulteriori proposte saranno aggiunte nelle prossime settimane.

La partnership con Lonely Planet

Si allarga la mappa delle località turistiche raggiungibili in treno ideata da Trenord insieme a Lonely Planet, che anche quest’anno realizzerà una guida dedicata alle bellezze della Lombardia.

Il focus dell’edizione 2022 sarà sui capoluoghi lombardi, che i turisti potranno riscoprire nel loro patrimonio artistico, paesaggistico e anche enogastronomico grazie alle descrizioni coinvolgenti e alla curiosità che vi saranno inserite, nel caratteristico stile Lonely Planet. La guida sarà disponibile da maggio in download gratuito dal sito https://www.lonelyplanetitalia.it/.

La guida per le scuole realizzata con Bandusia

In vista della ripresa dei viaggi d’istruzione e delle gite in comitiva, Trenord ha realizzato anche un prodotto editoriale dedicato ai gruppi, scolastici e non. La guida “Gite scolastiche in treno”, redatta insieme alla casa editrice specializzata Bandusia, si rivolge a insegnanti e responsabili di gruppi, per supportarli nell’organizzazione di uscite didattiche e visite.

Nel materiale sono presentati i percorsi in treno verso 11 mete lombarde – più un itinerario speciale – con le informazioni sulle attrazioni e i luoghi di interesse presenti e le indicazioni per usufruire di sconti e convenzioni dedicati a chi viaggia con Trenord. La guida mette in rilievo anche la sostenibilità del viaggio, come plus per chi sceglie il treno.

È possibile consultare la guida al link https://www.trenord.it/gruppi/