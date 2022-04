Dal lockdown allo sport nelle piazze, cinque giovani lanciano Busto Arsizio Sport

Una settimana di sport nelle piazze è quella che attende i bustocchi dall’11 al 17 luglio nelle tre principali agorà del centro cittadino: piazza Santa Maria, piazza San Giovanni e piazza Vittorio Emanuele II si trasformeranno in arene che ospiteranno un campo da calcetto, uno da basket e uno da beach volley.

Ad organizzare l’iniziativa denominata Busto Arsizio Sport sono cinque ragazzi della città che durante la pandemia hanno fondato l’associazione Busto Arsizio Aiuta, portando la spesa a casa di decine di famiglie in difficoltà durante il lockdown.

Questa mattina, lunedì, Vanessa Giani e Giuditta Lualdi (gli altri componenti sono Filippo Lualdi, Massimo Stella e Margherita Grella) hanno presentato l’evento in sala giunta a Palazzo Gilardoni, alla presenza dell’assessore allo Sport Maurizio Artusa che ha salutato positivamente l’iniziativa: «È un’iniziativa che va nella direzione della promozione come piace a me, unendo la pratica dello Sport, la diffusione di una cultura sportiva e la beneficenza. È una modalità nuova e molto coinvolgente che riesce a unire tre aspetti: lo sport, la cultura sportiva di alto livello e il fine benefico, ecco perché sosteniamo convintamente Busto Arsizio Sport e saremo con i ragazzi dell’associazione dall’inizio alla fine. Sarà anche un’occasione di attrattività e valorizzazione per tutta la città». L’assessore ha anche ricordato che l’anno prossimo Busto sarà città europea dello sport.

Busto Arsizio Sport, infatti, prevede la realizzazione dei tre tornei, uno per disciplina (ai quali ci si potrà iscrivere già da domani, martedì, sul sito e attraverso i canali social), incontri formativi con sportivi di Busto Arsizio che hanno fatto strada e la donazione degli incassi al reparto di pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio. A corollario dell’iniziativa verrà creato anche un villaggio dello sport in collaborazione con l’Assb, l’associazione che riunisce le società sportive di Busto Arsizio.

«Siamo un gruppo di amici che ha iniziato a fare volontariato durante il lockdown (qui tutti gli articoli). Abbiamo scoperto così il valore e l’importanza dell’aiutare gli altri. Dopo questa prima fase abbiamo aiutato i figli di queste famiglie in difficoltà ad iniziare un’attività sportiva e da lì il passaggio a questo evento è stato naturale» – hanno raccontato Vanessa Giani e Giuditta Lualdi che danno l’appuntamento sulle pagine social dell’organizzazione per saperne di più.