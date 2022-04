Dal movimento al giardino planetario, un erbario di gesti alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Terzo incontro, a cura di Gaia Giovine Proietti del ciclo di incontri “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca”

Nuova tappa del ciclo di incontri “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca” organizzato da Propositi di filosofia snc, un percorso che si propone di avvicinare il pubblico all’approfondimento e alla sperimentazione delle pratiche di filosofia intese come un esercizio dialogico e riflessivo, uno spazio e un tempo dedicati al pensare insieme e all’apertura di una riflessione critica e condivisa.

Il terzo incontro, a cura di Gaia Giovine Proietti, avrà per tema “Dal movimento al giardino planetario, un erbario di gesti” e proporrà una pratica di filosofia ispirata al progetto “Dance well”, realizzato alle Lavanderie a Vapore di Collegno (Torino).

Un’esperienza in cui danza e pensiero danno vita a inedite comunità di ricerca.

Per iscriversi all’incontro è necessario inviare una e-mail all’indirizzo propositisnc@gmail.com, con oggetto “Galleria Boragno”, indicando il proprio nome e cognome.