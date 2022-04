Dal Rotary Club Ticino attrezzature mediche per l’ospedale di Canela in Brasile

Il Rotary Club Ticino ha partecipo ad un Global Grant internazionale a favore dell’ospedale Cinnamon Charity Hospital di Canela, una cittadina brasiliana nello Stato di Santa Catarina.

Il 20 aprile, il Rotary Club di Cinnamon-Inspiration ha consegnato ufficialmente all’ospedale attrezzature per lo screening dell’udito neonatale e attrezzature per la terapia intensiva per un valore di oltre 30.000 euro. L’attrezzatura è stata acquistata tramite la Sovvenzione (Global Grant) della Fondazione Rotary.

La Fondazione Rotary è il braccio finanziario del Rotary che apporta valore ai progetti umanitari, in cui i club locali collaborano con club di altri paesi per un progetto congiunto. In questo caso, il Rotary Club di Cinnamon-Inspiration ha collaborato con il Rotary Club di Bhel City Tiruchirapalli dell’India e il Rotary Club di Busto-Gallarate- Legnano-Ticino d’Italia.

I tre Club hanno contribuito con le loro quote cui si è aggiunta la Sovvenzione della Fondazione Rotary. I dispositivi, indispensabili per il funzionamento dell’ospedale, sono stati acquistati per l’unità di terapia intensiva (ICU). Le pompe per infusione (ne sono state fornite otto) vengono utilizzate per fornire farmaci e sostanze nutritive nel corpo del paziente in quantità controllata. I due monitor multiparametrici donati servono ad indicare in tempo reale i segni vitali del paziente, consentendo il follow-up e l’evoluzione del quadro clinico, e il defibrillatore è un dispositivo utilizzato per far sì che il battito cardiaco di un paziente che soffre di aritmia cardiaca maligna e/o di una malattia improvvisa venga riavviato al suo ritmo normale. Oltre all’attrezzatura per la terapia intensiva, è stato fornito alla comunità canelense un dispositivo di screening dell’udito neonatale, che consente la diagnosi precoce della perdita dell’udito nei neonati, per esser in grado di fornire diagnosi e interventi appropriati.

La donazione di questa attrezzatura ha permesso ai neonati locali di non avere più la necessità di essere trasportati in altre città per sostenere l’esame. Secondo il presidente del RC di Cinnamon-Inspiration, Alexandre Kury Port, il «Charity Hospital of Cinnamon è un patrimonio della nostra comunità; ogni donazione che riceve è estremamente importante, perché è attraverso queste donazioni che il lavoro dei professionisti continua e l’intera comunità canelense ne beneficia, poiché l’ospedale diventa più accogliente, ben attrezzato e offre migliori condizioni di lavoro e cure per tutti».