Dalla Regione arrivano 490 mila euro, parte la riqualificazione di Villa Menni a Caronno Varesino

Lo scorso anno l’amministrazione Comunale di Caronno Varesino ha partecipato al bando Regionale per interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana (qui l’articolo), ed ora è arrivato l’esito favorevole.

I soldi arrivati dalla Regione verranno destinati alla riqualificazione della Villa Menni, al centro di un progetto da tempo nel cassetto di questa amministrazione: «Siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto – dice il sindaco Raffaella Galli – . Non possiamo che ringraziare Regione Lombardia per questa importante opportunità.

L’immobile appartiene da diversi anni al patrimonio immobiliare pubblico del Comune ed è ubicato in posizione centrale del nostro paese. Con questo finanziamento possiamo dare l’avvio a parte di un processo di ristrutturazione che, nel tempo, riqualificherà l’intero edificio, destinato a diventare il nuovo municipio. Naturalmente l’intervento è molto più importante, ma con questo step ci viene data l’opportunità di operare sul piano terreno della struttura.

L’intervento è di grande importanza e valenza per il territorio e la comunità di Caronno Varesino – continua Galli – . La riqualificazione destinerà l’edificio a nuova sede municipale per le funzioni istituzionali e di rappresentanza, ma ospiterà anche la biblioteca e gli spazi espositivi. Il costo di questa parte del progetto è di 700.000,00 Euro, il contributo stanziato da Regione 490.000,00 Euro, mentre i 210.000,00 Euro verranno garantiti con fondi propri di Bilancio Comunale.

La volontà della nostra Amministrazione Comunale, come più volte ribadito anche in campagna elettorale è quella di creare un polo istituzionale, culturale in pieno centro del paese, che andrebbe a valorizzare l’edificio storico. Ma non solo. Il recupero dell’immobile contribuirà a promuovere e favorire una maggiore coesione sociale. L’edificio rinnovato soddisferà la crescente domanda di spazi per la socializzazione, e garantirà luoghi più vivibili, sicuri e funzionali ad uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio».