Dalla Resistenza al teatro per bambini: cosa fare nel weekend a Sesto Calende

Nuvole, pioggia e poi il sole. In weekend a Sesto Calende sarà vario, così come è vario e ricco, nonostante un sabato da ombrello – il finesettimana nella città tra il fiume e il lago.

Finesettimana segnato dalla Festa della Liberazione dal Nazifascismo, a Sesto celebrata con tre giorni di iniziative, compreso un percorso lungo i sentieri della resistenza organizzato da Anpi in collaborazione con il CAI.

Ma tanto spazio sarà dedicato anche alla cultura, tra spettacoli, gli incontri fotografici del Fotoclub Verbano APS e il tradizionale appuntamento radiofonico di Sesto alle 7, e un po’ di musica per festeggiare la resistenza.

GLI APPUNTAMENTI:

VENERDÌ 22 APRILE

Duecento anni di musica: Sesto alle 7 fa festa con il Corpo Musicale Colombo: La popolare trasmissione radiofonica – in onda ogni Venerdì Sera dalle 19 – taglia il traguardo delle 20 puntate e va in visita del Corpo Musicale G.Colombo di Sesto Calende, che sta preparando i festeggiamenti per il secondo centenario.

Ospiti della puntata Renato Agliata, direttore del Corpo Musicale G. Colombo, Maria Grazia Ponti, Daniela Cardani, presidente del Corpo Musicale G.Colombo e l’avvocato Maria Grazia Ponti, presidente provinciale di Anbima.

Raoul Iacometti porta le sue “Fotografie e altre storie” a Sesto Calende: L’apprezzato fotografo professionista è il protagonista del nuovo incontro promosso dal Fotovideoclub Verbano. Appuntamento venerdì 21 aprile, ore 21 in Sala Cesare da Sesto. Nell’articolo seguente tutte le informazioni.

SABATO 24 APRILE

La fiaba dei Tre Porcellini in Piazza De Cristoforis: Ultimo appuntamento con “Respira il Teatro” sabato 23 aprile, ore 11 in Piazza De Cristoforis (in sala consiliare in caso di maltempo): La rassegna per bambini si concluderà con I tre porcellini di – e con – Tiziano Manzini. La famosa favola, conosciuta a tutti anche grazie alla celebre Silly Symphony della Disney, è ambientata nel porcile di una fattoria dove tre porcellini sono alle prese con la costruzione delle proprie case mentre, appena fuori dall’uscito di porta, un affamato lupo si lecca i baffi al solo pensiero di cosciotti e zamponi di maiale. Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide parete e fantasmatiche evocazioni.

25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE

Le celebrazioni e le iniziative: Dai sentieri della resistenza alla mostra di pittura “Donne Resistenti”, tre giorni di celebrazioni a Sesto Calende per il 25 aprile. Sono tante le iniziative organizzate dall’Anpi di Sesto Calende in occasione della Festa della Liberazione.

Leggi l’articolo completo su VareseNews:

LE PROPOSTE:

Dall’Abbazia di San Donato a San Materno: arte e religione da vedere a Sesto Calende. Nella città tra Verbano e Ticino la bellezza artistica incontro la storia, il verde dei boschi abbraccia l’azzurro del lago. Tutte diverse, le chiese di Sesto Calende arricchiscono il patrimonio della città

“Dove si balla”: Nella frazione di Oneda all’Emporio del Plagio e al Circolo ritorna il caba-rock per un serata musicale scandita dalla musica di Nestore e dei Monkey Scream a cui seguirà una jam session che vedrà protagonisti diversi musicisti della zona come Calò e Luca Leccese, il tutto tra un aperitivo e una cena a base di paella.

OLTRE IL PONTE: LAGO MAGGIORE E DINTORNI

WEEKEND: Leggi qui l’articolo di VerbanoNews

25 APRILE: Leggi qui l’articolo di VerbanoNews