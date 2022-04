DGR Varese 2022: dal Sacro Monte alle Ville Ponti passando sulle strade che circondano il Poncione

Un giro in moto tra le bellezze della provincia di Varese con un fine nobilissimo: raccogliere fondi da destinare a favore della lotta contro il cancro alla prostata. È quanto accadrà il prossimo 22 maggio, domenica, giorno in cui in tutto il mondo sarà effettuato il DGR, Distinguished Gentleman’s Ride, manifestazione nata in Australia nel 2011 che, con il passare degli anni, si è estesa in centinaia di città in tutti i continenti.

I protagonisti saranno i motociclisti, chiamati nell’occasione a vestirsi in modo elegante e originale e a comportarsi da veri gentiluomini. Le loro donazioni all’atto dell’iscrizione concorreranno alla raccolta dei soldi che saranno conferiti alla fondazione Movember, la quale si occuperà di sostenere le attività di ricerca. Nel 2021, in una edizione con diverse limitazioni a causa della pandemia, il ride di Varese ha donato oltre 5mila dollari grazie ai 205 iscritti. Numeri destinati a crescere (e di molto) questa volta, visto che non ci saranno le problematiche di dodici mesi fa: ad oggi – martedì 26 aprile – sono già oltre 190 gli iscritti per una quota superiore ai 4mila dollari.

«Le premesse sono molto buone per superare quei dati perché il territorio varesino sta rispondendo alla grande – ha spiegato in una intervista in diretta su VareseNews Gianmario Volpi, coordinatore dell’organizzazione locale del DGR – In questo momento, per numero di donazioni, Varese è seconda solo a Milano mentre per partecipanti solo Roma e Napoli (Salerno Paestum) sono più numerose». Con Volpi, nella nostra diretta, è intervenuto Massimo Magnoni che venerdì scorso ha organizzato una serata illustrativa nella sua concessionaria Triumph di Gallarate (il marchio inglese è sponsor globale del DGR). «Anche in quella circostanza la partecipazione è stata grande, con numerosi motoclub presenti: ci aspettiamo una grande partecipazione».

Il DGR Varese ha ricevuto il patrocinio della Camera di Commercio, e anche il presidente Fabio Lunghi ha voluto sostenere in diretta la manifestazione: «Questo genere di eventi rientra a pieno titolo in quelli che vanno sostenuti dal nostro ente: porta persone anche da fuori provincia, permette a tanti di conoscere meglio il nostro territorio con la sua partenza dal Sacro Monte e l’arrivo alle Ville Ponti. Tra l’altro in modo slow, differente da quello che di solito viene percepito parlando di motociclisti. Naturalmente anche il lato benefico ha inciso nella scelta di Camera di Commercio, nel concedere il patrocinio».

IL PERCORSO

I partecipanti percorreranno le strade che si snodano intorno al massiccio del Monte Poncione: «Partiamo dal piazzale Pogliaghi del Sacro Monte grazie alla collaborazione con il Comune di Varese; da lì attraverseremo Valganna e Valcuvia attraversando due parchi. A Brusimpiano ci attendono il sindaco e la Pro Loco per una fermata e uno spuntino ed è bellissimo vedere l’entusiasmo che c’è nel paese. Al ritorno, dalla Valceresio, arriveremo alle Ville Ponti dove scenderemo dalla moto per proseguire in un momento di festa» spiega ancora Volpi.

COME PARTECIPARE

Chi desidera iscriversi al DGR (e in particolare al ride di Varese) deve accedere al sito ufficiale (CLICCANDO QUI), registrarsi e a quel punto scegliere l’opzione “Varese” tra le città proposte.